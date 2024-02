Rafael Nadal confiesa que su retiro está cada vez más cerca

Después de que Rafa Nadal estuviera un año sin pisar una cancha por el tema de las lesiones sufridas en los últimos tiempos, la idea del retiro para el jugador español es una que ha estado navegando desde entonces, pero Rafa se resiste a ello por el momento.

Hasta ahora no está claro cuándo podría suceder precisamente porque es algo que ni él sabe, pero lo que sí es que el tenista español es consciente de que esto está cada vez más cerca por lo que sus fanáticos continúan en una constante incertidumbre al respecto.

Durante una entrevista en el programa de El Objetivo, de La Sexta, Nadal habló acerca de todo el tema del retiro con Ana Pastor y ante la pregunta de una posible salida de su carrera como jugador profesional, el de Manacor lo dejó todo bien claro: “Yo también me hago mucho esta pregunta, pero no lo sé”.

¿El final está cerca?

“No me quedan muchos eventos por jugar”. Según ha explicado a Pastor, Roland Garros es uno de sus objetivos al igual que los Juegos Olímpicos de París que tendrán lugar en el año en curso.

Nadal es consciente de que las lesiones con las que ha tenido que sufrir en tiempos recientes son las que están marcando el paso de su temporada; al comienzo del 2024 ilusionó a más no poder a los aficionados del deporte cuando el español dejó saber que volvería a jugar en el torneo de Brisbane y en el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.

Pero a pesar de ello, en el último momento tuvo que bajarse del torneo por una lesión muscular que tuvo en el torneo de Brisbane lo que ha hecho que los tiempos recientes sean algo complicados y llenos de mucha reflexión:

“Mis planes se han desviado mucho de lo que me habría gustado hacer, aunque los planes tienen que ser flexibles y tomar decisiones”, confesó Rafael.

Con estas palabras Nadal dio a entender que sobre él pesa la decisión final sobre si se retira pronto o no, ya que es su estado físico el que dictará esta decisión. En cuanto a los próximos campeonatos que podría jugar, ha detallado que no está al 100% a nivel físico:

“Llego justo porque he sentido molestias en estas últimas semanas. Cada golpe que doy es un retroceso para la lesión a nivel tenístico y físico”. Nadal tiene bastante claro es el punto de la carrera en el que quiere estar: “Mi objetivo es llegar a temporada de tierra lo más sano posible y poder disfrutar de la temporada de tierra. Sobre Indian Wells espero estar porque no sé si será la última vez que lo juegue”.

Las lesiones y Rafa Nadal

Ana Pastor le consultó si, con tantas lesiones y molestias que ha sufrido a través de su carrera y que a día de hoy continúa sufriendo, le ha llevado a ser obsesivo y estar constantemente pendiente del pie, la espalda etc:

“Yo nunca he sido muy obsesivo y con las lesiones tampoco, pero sí hay cansancio mental y el vaso se va llenando. Y ahora está muy llenito”. Lo que sí le preocupa es el día de mañana. “Yo quiero tener una vida normal. Me he esforzado mucho y las cosas me han ido muy bien y estoy muy agradecido a la vida de todo el éxito y reconocimiento, pero me gustaría poder ir a jugar un partido con mis amigos o con mi hijo”.

El peor momento en la carrera del tenista español fue cuando tenía 19 años de edad y sufrió una grave lesión en uno de sus pies. En aquel entonces le diagnosticaron Müller-Weiss, lo que provocó que su pie se fracturara por la mitad. A partir de ese momento, su carrera profesional dio un giro por completo:

“Nos dijeron que lo más normal es que no pudiera volver a practicar deporte de manera profesional. Entonces me cambió la perspectiva de todo y aprendí a convivir con las incertidumbres, las dudas, con el dolor diario…”

“Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es”.



🗣️🇪🇸 Rafael Nadal a El Objetivo. pic.twitter.com/nbyaJN43da — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 15, 2024

