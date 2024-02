Usher se unió a Universal para hacer una serie con sus canciones

La música de Usher estará en una serie. El cantante estadounidense se unió a Universal Studios para trabajar en una producción dramática que tendrá sus canciones.

“Estoy feliz de trabajar con UCP para dar vida a la música. Espero que la serie resuene con ustedes de la misma manera que mi música sigue haciéndolo”, expresó el cantante en un comunicado distribuido a medios especializados estadounidenses, de acuerdo con EFE.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la serie como, por ejemplo, el nombre de la producción o si Usher tendrá un personaje en la historia, sólo se sabe que la trama girará en torno al “amor de personas afroamericanas en Atlanta”.

La noticia llega luego de la presentación de Usher en el Super Bowl el domingo. Este año, el cantante estadounidense de 45 años de edad protagonizó el show de medio tiempo de la final del campeonato de la National Football League.

El cantante ofreció un show en el que incluyó coreografías, se paseó por los mejores éxitos de su carrera y estuvo acompañado por varios invitados como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon.

Usher también acaba de terminar su residencia en Las Vegas My Way: The Las Vegas Residency y está por comenzar su próxima gira titulada Past Present Future en la que visitará 24 ciudades estadounidenses.

Boda secreta

Luego de su presentación en el Super Bowl, Usher y su novia Jennifer Goicoechea se casaron en una ceremonia intima en Las Vegas, de acuerdo con People.

De acuerdo con la revista, la pareja intercambió votos en el túnel de autoservicio The Fast Lane de Vegas Weddings, en la que la madre de cantante, Jonetta Patton, fue testigo de la ceremonia, según el certificado de matrimonio al que tuvo acceso People.

Usher y Jennifer Goicoechea fueron fotografiados saliendo juntos de la capilla, de acuerdo con People. Ella lucía un pantalón completamente blanco con una chaqueta con hombros descubiertos, mientras que él usó un abrigo de piel blanco que llegaba hasta el suelo y que cubría su esmoquin negro.

Luego de la ceremonia un representante del cantante le dijo a People en un comunicado: “Podemos confirmar que Usher y Jennifer Goicoechea dieron el siguiente paso en su relación y se casaron el domingo por la noche en Las Vegas rodeados de familiares y amigos cercanos. Ambos esperan seguir criando a sus hijos juntos rodeados de amor y agradecen a todos por los buenos deseos”.

Días antes de su show en el medio tiempo del Super Bowl, People informó que Usher obtuvo una licencia de matrimonio. De acuerdo con la revista, el intérprete de “Yeah!” recibió la licencia en Clark County, Nevada, el 8 de febrero.

Usher y Jennifer se conocieron en 2016. Al principio, sólo eran amigos hasta que se enamoraron y empezaron su relación en 2019. Ese año fueron fotografiados juntos en la fiesta de cumpleaños del productor Keith Thomas.

Un año después tuvieron a su primer hijo juntos, Sovereign Bo. En 2021, tuvieron a su segundo hijo: Sire Castrello.

Usher también tiene otros dos hijos, fruto de su relación con su exesposa Tameka Foster: Usher V y Naviyd Ely.

