Conoce la mansión que Jim Carrey malvende en California tras varios meses en el mercado

El actor Jim Carrey, de 62 años, es muy bueno en todo lo que hace en pantalla, sin embargo, los bienes y raíces no son lo suyo, tal y como ha quedado demostrado con sus intentos fallidos por vender la mansión que posee en Brentwood, California y que lleva ya varios meses en búsqueda de nuevos dueños.

La casa fue lanzada al mejor postor, en febrero del 2023, por $29 millones de dólares, y dos meses más tarde ya le había bajo un total de $2.4 millones de dólares.

En octubre de ese mismo año volvió a bajar su precio y ahora estaba pidiendo $23.95 millones de dólares, pero ni así logró captar la atención de posibles compradores, por lo que no sería de extrañar que siga relajando sus pretensiones económicas.

La falta de movimiento en las negociaciones por la casa no se debería a que Jim Carrey esté pidiendo más de lo que vale, sino que simplemente el sector inmobilario de California no está pasando por su mejor momento, tal y como lo hizo saber un corredor de bienes y raíces en entrevista con el New York Post.

“En California, el mercado inmobiliario está experimentando una sequía. Estas propiedades multimillonarias, si inicialmente tienen un precio demasiado alto, pueden permanecer en el mercado durante un período prolongado”, dijo a The Post un corredor con sede en Los Ángeles.

El inmueble, que está distribuido a lo largo de un piso y es de estilo rancho, cuenta con una extensión de 12,704 pies cuadrados, con cinco recámaras, con seis baños completos y con tres medios baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de ante comedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de oficina, de sala de cine, de bar, de balcones, de gimnasio, de museo, de cuarto de lavado, de garaje, entre otras amenidades.

La cocina es semiabierta y muy amplia. Está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de alta gama y con una isla central que funciona para preparar los alimentos o como desayunador.

La recámara principal, desde la que se tiene acceso a un balcón, cuenta con espacio para una cama grande y para una sala de estar. Al igual tiene una chimenea, un amplio vestidor, así como con un baño con tocador doble, con chimenea, con wx, con bañera y con walk-in shower.

Al exterior, en su lote de 2.01 acres, el reconocido comediante tiene terraza, extensas áreas verdes, piscina estilo resort con su respectiva área de spa, de sala de billar, de cancha de tenis, entre otras amenidades.

