Liberan a un asesino condenado en Nueva York por un insólito error: estaba en la prisión equivocada

Un asesino convicto que cumplía una sentencia de 22 años a cadena perpetua fue puesto en libertad y su condena anulada, todo porque los funcionarios cometieron un error y lo encerraron en la cárcel equivocada.

Terrence Lewis se vio beneficiado por el tecnicismo a principios de este mes, mientras cumplía condena por el tiroteo fatal de Johnny Washington, de 29 años, en Rochester el 26 de mayo de 2015, según informó The New York Post.

El juez de la Corte Suprema del condado de Monroe, Stephen Miller, se vio obligado a dejar salir a Lewis, de 31 años, de la prisión de máxima seguridad en el condado de Seneca, a pesar de que fue declarado culpable y sentenciado en 2018.

La decisión surgió de un error sobre dónde estuvo detenido Lewis durante su caso. “Es algo muy difícil de asimilar que alguien salga libre de una condena por asesinato debido a un error de transporte”, dijo Kyle Steinebach, exfiscal de la Fiscalía del Distrito de Monroe que manejó el caso de Lewis.

Lewis fue transferido a una cárcel federal de Pensilvania en un caso separado de condena por drogas mientras el caso de Nueva York estaba pendiente, lo que constituye una violación del Acuerdo Interestatal sobre la Ley de Detenciones [IAD] federal, según la decisión de Miller del 5 de febrero.

La norma, aprobada por el Congreso en 1970, exige que un recluso acusado en un caso no relacionado en una jurisdicción separada debe ser detenido y juzgado en el lugar donde se le acusa, antes de que pueda ser devuelto al centro de detención anterior. Si no se cumple la norma, el caso en la segunda jurisdicción debe ser desestimado.

Testigo que declaró en su contra corre riesgo

Steinebach explicó que la oficina del fiscal del distrito y el abogado defensor de Lewis pidieron al juez que el acusado permaneciera en Nueva York durante el caso, una moción que el juez concedió en ese momento.

“Cómo sucedió, no lo sé”, dijo Steinebach a The Post. “Pero alguien cometió un error que significa que alguien que asesinó a otra persona en nuestra comunidad no obtendrá una condena“.

Esto también representa un riesgo para el testigo que subió al estrado durante el juicio e identificó a Lewis como el asesino, dijo Steinebach. “En mi opinión, ahora la vida de esa persona está en peligro”, indicó.

Al dar a conocer su decisión, Miller reconoció que lamentaba que un asesino tuviera que quedar libre, pero dijo que, según la ley, Lewis debe ser absuelto.

“La dura realidad es que a pesar de que un jurado de 12 miembros de nuestra comunidad determinó, después de escuchar todas las pruebas presentadas ante ellos, que el acusado es culpable del asesinato de Johnny C. Washington, esta decisión administrativa de la cárcel se tomó en función de la población carcelaria, y da derecho al acusado a que se desestime el asesinato en la acusación de segundo”, se lee en la decisión de Miller.

Steinebach dijo que si bien entiende que “la ley dice lo que dice”, cree que este tipo de violación debería manejarse de manera diferente. “El recurso a la ley parece un poco desproporcionado con respecto al daño potencial“, añadió el exfiscal.

Por su parte, el sheriff del condado de Monroe, Todd Baxter, se disculpó con la familia y los amigos de Washington y prometió garantizar que esto nunca vuelva a suceder.

“A la familia y amigos del Sr. Johnny Washington, no hay palabras para quitarles el dolor que sienten con razón y que sin duda surge por la falta de justicia que se está cumpliendo con base en esta decisión, que viola los principios de justicia”, dijo Baxter. “Extiendo mis más sinceras disculpas”, añadió.

