Rafael Lebrija reprimiría a los jugadores del Toluca por la eliminación contra el Herediano

Para Rafael Lebrija, el ex presidente más ganador en la historia del Toluca, con cinco títulos de torneos cortos, la eliminación de los Diablos Rojos en el torneo de la Concacaf ante el Herediano de Costa Rica, debe ser una llamada de atención para el plantel escarlata y por esa razón dijo para La Opinión, que es partidario de reprimir a los jugadores.

El señor Rafael Lebrija está presente en el partido del @TolucaFC #DiablosTwitteros pic.twitter.com/6sAkHXh8az — Ricardo Aguilar (@RicAguilar_) April 23, 2023

No soy partidario de eso, nunca he sido de la idea de golpear el aspecto económico de los jugadores, yo los reprimiría desde el punto de vista deportivo. Preguntarles: ¿Qué les pasa?, establecerles que no es posible que el equipo tenga a jugadores con esa actitud, sobre todo cuando devengan en su mayoría un gran salario. Decirles: ¿No quieren o no pueden?, más vale que lo digan o que demuestren lo contrario, para mí, eso es una reprimenda, porque insisto no soy de la idea de quitarles dinero de su sueldo, sobre todo porque ese dinero se firmó, quedó establecido en su contrato y lo que se necesita es estar más pendiente sobre los jugadores.

¿Muy lamentable la eliminación del Toluca contra el Herediano?

Es una gran tristeza, una gran afición como la que siempre ha tenido el Deportivo Toluca no merece esto, sobre todo, porque fue realmente una actitud muy pasiva, muy abandonada de de lo que realmente debe ser el fútbol y representa un dolor espantoso que no hayan podido trascender.

¿Es lógica la reacción del público contra el jugadores en la cancha?

Estaba muy molesta la afición, porque fue una gran cantidad de aficionados al Estadio Nemesio Diez y se sintieron frustrados, fue la reacción de su manera de pensar, pero todo es consecuencia del accionar en la derrota del Deportivo Toluca.

¿Es de las peores derrotas la historia del Toluca?

No se si es la peor, no puedo juzgar, pero lo único que digo, es que Toluca debe estar siempre en los primeros lugares, sin embargo en los últimos años no ha podido trascender y lo que pasó con los aficionados, es producto de la desesperación por falta de triunfos del equipo, porque sin duda lo de ayer fue desastrozo, ante un rival que no tendría nada que hacer en el campeonato mexicano.

¿Esto es un golpe a la afición?

Claro que es un golpe a los aficionados, no se si el técnico actuó mal o le jugó mal o equivocadamente al equipo rival, pero eso no puede suceder. El Toluca tiene la obligaciòn de mantenerse siempre en los primeros lugares, pero desgraciadamente eso no ha sucedido, entonces hay que trabajar más y hacer más esfuerzo en la cancha, sobre todo porque viene un partido muy complicado el fin de semana con Monterrey.

¿Si siguiera como presidente, que habría hecho con esta derrota?

Creo que esperaría a que se me bajara lo caliente por la derrota y así estar menos alterado, pero en principio hablaría con los jugadores, decirles que el club siempre ha cumplido con ellos en sus contratos y que desgraciadamente, ellos no lo han hecho, porque no es posible que estén en una situación holgada como están en su mayoría y no haya respuesta de ellos en la cancha.

#DiablosTwitteros Es momento de que Rafael Lebrija regrese a Toluca. pic.twitter.com/caRpoNnJ8X — Vaioran (@vaioran) November 20, 2016

¿Habría contratado al técnico Renato Paiva, no obstante que no pudo con el León?

En mi caso, hablaría con él, le preguntaría: ¿Por qué estamos en un lugar medianero, si apenas ha empezado el torneo?, sobre todo, porque no es posible que el equipo no este caminando, de que no se ve adelanto en su funcionamiento.

Los aficionados del Toluca tuvieron una reacción lógica por su frustración ante la falta de resultados, dijo el ex presidente escarlata, Rafael Lebrija. Foto: Etzel Espinosa/Imago7

