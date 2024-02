Fernando Alonso busca alcanzar histórico récord en la temporada 2024 de la Fórmula 1

La temporada 2024 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y una vez que todos los monoplazas de las escuderías han sido presentados, los tets de pretemporada están bastante cerca y muchas de las miradas para esta campaña están sobre el español y ex campeón del mundo, Fernando Alonso, quien una vez más despertó el interés y la intriga por parte de los fanáticos del automovilismo de la F1 con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, en esta ocasión, tendrá el nombre de hyperfocus.

“Significa total dedicación a lo que haces. Estar unidos ahora, y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y estar todos al 100%. La concentración es bastante extrema. Vivir por tu trabajo. Pensar todos los días en coches, y en mi caso, 24 horas al día. Hyperfocus significa, para cada persona dentro de esta organización, visualizarse ganando carreras, y en la lucha por el campeonato”, señaló el piloto español que este año vuelve a ser el más longevo de la parrilla de pilotos.

“Incluso si es la 21ª temporada en la Fórmula 1, sigue siendo la misma adrenalina. Es una sensación única en este momento del año, con las primeras semanas de enero, y no es nada diferente a las otras campañas, continúas teniendo esas mariposas”, explicó el asturiano en lo que fue su primer día de trabajo en la sede de la escudería de cara a la temporada 2024. “Siempre pienso en formas de ser más rápido detrás del volante y en cómo mejorar como piloto, miras la repetición de algunas carreras, con diferentes trazadas o estrategias de todos los equipos y pilotos”.

🚨 OFICIAL 🚨



Este es el AMR24 con que Fernando Alonso y Lance Stroll correran en la temporada 2024 de F1.

Alonso quiere conseguir un récord histórico en la F1

En la campaña que se avecina, Alonso tiene como meta conseguir su victoria número 33, algo en lo que se quedó corto la temporada pasada. Y además de ello puede inscribir su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1 alcanzando las 400 carreras como piloto.

Para poder conseguirlo, Alonso deberá correr prácticamente todas y cada una de las carreras de este año (24 en total), porque actualmente acumula 377 carreras. Abandonar en tan sólo dos citas tendría como resultado el perder la posibilidad de conseguirlo.

“Me quedaré por lo menos dos o tres años más, así que, seguro que llegaré a los 400″, advirtió “Sé el número de grandes premios que llevo porque cada fin de semana me lo vais recordando, pero no miro mucho las estadísticas. Estoy feliz de estar en la F1 por algunos años más. Pero en todo caso estos números lo que demuestran son mi pasión por el deporte, mi disciplina para rendir al máximo nivel. Si no rindes, no llegas a las 400 carreras, seguro”, sentenció.

I'm ready.



🏎️🎆🏖️🎄🥂📊⚒️🏋️‍♀️🏊🚴🏓⛷️🎩🧠 — Fernando Alonso (@alo_oficial) February 18, 2024

Simuladores exprimidos al 100%

Las escuderías exprimen al máximo los simuladores de los monoplazas antes del comienzo de la temporada 2024 en pro de poder sacar el mayor provecho y rendimiento de sus automóviles al momento de iniciar la venidera campaña.

“Cuando estás en el simulador, estar concentrado es lo principal. No te queda otra que ser extremadamente preciso. Esa precisión, el nivel de concentración que tienes en el simulador, es bastante extremo. Y, obviamente, debe ser similar al de una carrera real”, apunta un Fernando Alonso que, gracias al trabajo en el simulador, ha detectado un fallo a solventar por Aston Martin.

“El lugar donde se nota más es en la sexta curva, cuando subes de marcha y giras a la derecha para tomar la séptima curva. La dirección es bastante pesada y cuesta un poco. Hay que ser muy preciso cuando transmites la información. Debes estar muy centrado y lo que hagas en el simulador tiene que ser muy parecido, si no igual, a lo que haces en el coche real”, asegura.

