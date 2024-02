Edgar Berlanga sobre posible pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez: “Es un desajuste”

Edgar Berlanga expresó que la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford sería un desajuste por la diferencia de tamaño entre ambos, ya que el estadounidense tendría que subir tres categorías para enfrentar al campeón indiscutido mexicano.

En una entrevista con BoxingScene, Berlanga explicó que Crawford es más hábil, tiene más voluntad que Jermell Charlo -último oponente de Canelo Álvarez- y es uno de los más grandes del mundo, pero cree que el tapatío lo dominará.

“Es un desajuste. Es un desajuste. Simplemente creo que, mentalmente, Crawford tiene más voluntad que Charlo (el oponente anterior de Álvarez, Jermell), y tiene más habilidad. ‘Canelo’ simplemente estará tratando de dominarlo con su fuerza, y obviamente es un peleador mucho más grande. Entonces, si va por ese camino, es por el simple hecho de que Canelo es el hombre más grande”, dijo.

Terence Crawford ha estado pidiendo la pelea con Canelo Álvarez desde que venció a Errol Spence Jr. en julio del 2023. Foto: John Locher/AP.

“No dudo de Crawford, porque es uno de los más grandes del mundo. Probablemente podría lograrlo (si fuera lo suficientemente grande). Sé que su voluntad es fuerte. Simplemente creo que si él fuera de 168 libras o Canelo de 147 libras, habría sido una gran diferencia. (Crawford) está entre los tres mejores [peleadores del mundo]. Ahora tienes a Crawford; ‘Tank’s’ (Gervonta Davis) allá arriba; y Canelo sigue haciendo números locos y consiguió todos los títulos con 168″, añadió.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El reto del excampeón indiscutido de peso welter en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque dijo que no le darían crédito por enfrentarlo y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Después de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca que Crawford no está en sus planes porque no ganará ni perderá nada si lo enfrenta.

Canelo Álvarez volverá a la acción el 4 de mayo frente a un rival estadounidense que todavía no ha sido confirmado. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

