Rodner Figueroa abrió su corazón y habló sobre cómo vive su etapa fuera de la televisión

El comunicador Rodner Figueroa sigue cosechando éxitos fuera del mundo del espectáculo, siendo el más reciente la gala de su “We Love Foundation”, donde contó con la participación musical de Nicky Jam y Elena Rose.

Fue durante dicho evento que el famoso habló con respecto a esta labor que adoptó tras su salida de la televisión, asegurando que ha encontrado gran satisfacción en ayudar a quien más lo necesite: “Este año estamos ayudando a Mission Brain de México, Agrolibano de Honduras y Healthy Bellas de Miami. Estamos celebrando el crecimiento de nuestra labor filantrópica en el continente”, dijo a People en Español.

Asimismo, Figueroa se sinceró sobre el ámbito amoroso, en específico sobre su relación con el diseñador de interiores Ernesto Mathies: “Ernesto me apoya en todo. Sin su apoyo incondicional me fuera imposible alcanzar todos mis cometidos. Celebramos Valentine’s trabajando en el DuPont Building, donde se llevó a cabo la gala, asistiendo en el montaje de la gala silente y apoyando en todo lo que esté en sus manos. Ernesto no solo es mi pareja, mi socio, mi amigo, sino también un ángel que vela por mí“.

En cuanto a la manera en la que el se percibe en el ámbito profesional tras haber abandonado su faceta como conductor, el famoso indicó que se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida gracias a los diversos proyectos en los que se encuentra. Y es que estos le han permitido conocer partes de sí mismo que no conocía.

“Es un momento de libertad y de expansión. Estoy construyendo mi propio camino como comunicador, empresario y filántropo. Estoy sumamente agradecido con el público que me apoya en todos mis proyectos, desde mi podcast Cara a cara con Rodner en YouTube, hasta mi marca de ropa, nuestro café especial salvadoreño 5Gotas, y nuestra fundación We Love”, detalló a la publicación.

Para finalizar, Rodner Figueroa habló sobre lo que le espera este 2024 y desde ya aseguró que se trata de un proyecto muy especial: “Ya estoy en conversaciones para escribir mi primer libro. Estoy muy emocionado con estos nuevos proyectos en el horizonte”.

