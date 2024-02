André Jardine critica el exceso de partidos en el fútbol mexicano

El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América, aseguró este martes que no hay país en el mundo en el que se jueguen tantos partidos como en México.

“Tenemos un calendario bastante lleno. En este momento en el mundo no hay un país que este teniendo tantos juegos como nosotros. Tenemos que colocar a todos los jugadores de la plantilla, que deben estar bien, sanos, e irnos preparando para el momento decisivo de la temporada”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Jardine se refirió a los siete partidos que su equipo sostendrá en los próximos 25 días dentro de los torneos en los que compite: el Clausura 2024 del fútbol mexicano y la Liga de Campeones de la Concacaf de este año.

"NO HAY UN PAÍS CON TANTOS JUEGOS COMO EL NUESTRO" 🥵🦅#CentralFOX | André Jardine no se queja, pero habló sobre los siete partidos que tendrá América en menos de un mes 📆 y cómo podría afectarlos…👇https://t.co/hyuBB3owiC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 21, 2024

“Espero que todos puedan jugar. Sabemos que no todos pasan por su mejor nivel y eso le generan desconfianza a nuestra afición, pero es normal. Nosotros debemos dar a los jugadores las condiciones para que lleguen bien a la parte definitiva del torneo“, explicó Jardine.

En la liga local el América, que marcha en el quinto puesto con 14 puntos, a cuatro del líder Pachuca, recibirá este miércoles al Mazatlán, en partido adelantado de la novena jornada. El próximo sábado recibirá al Cruz Azul en el Estadio Azteca, en juego de la fecha ocho.

El próximo 2 de marzo visitará al Atlas en la décima jornada; en la undécima, el sábado 9 de ese mes, jugará en el Azteca ante Tigres UANL; una fecha después visitará al Guadalajara, el martes 16.

En medio de esto disputará los partidos de ida y de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El 6 de marzo jugará en casa del Guadalajara; el día 13 cerrará dicha eliminatoria en el Estadio Azteca.

Serán tres América-Guadalajara, clásico del balompié local, uno de liga y los de octavos de final del torneo de la zona.

Una seguidilla para la que el estratega brasileño presumió que su equipo está preparado, a pesar de la derrota que tuvo el fin de semana pasado, en la séptima jornada del Clausura, por 2-1 ante el Pachuca.

“Este grupo tiene mucho carácter, no nos gusta perder, nos quedamos muy molestos cada que no sacamos una victoria, eso me gusta. Debemos volver a encontrar nuestra mejor versión. Mis jugadores tienen la autocrítica para saber en qué tienen que mejorar”, concluyó.

El América es el máximo ganador de títulos de liga en México, con 14, y el equipo con más títulos de la Liga de Campeones de Concacaf, con siete.

