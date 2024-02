Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21de febrero de 2024

Piscis

Ya déjate de tonterías y muéstrale al mundo de qué estas hecho, la vida te brinda nuevas oportunidades muy buenas para ser alguien en la vida y consolidar sueños, estas en una etapa que podrías lograr lo que te propusieras. El amor se ha convertido para ti en algo inalcanzable e inestable pues ya hasta dudas de su existencia, te ha tocado pura miércoles de ceniza en el amor y por lo tanto tu corazón ha estado demasiado expuesto y ha sido lastimado, ya ni sientes nomas ves venir el golpe, lo recibes y quien sigue, has caído en un ciclo muy desgastante que no debería de seguir sucediendo.

Deja de buscar la felicidad en otras personas, comprende que la verdadera alegría sale de tu propio ser y se construye día a día en tu vida. No culpes a los demás de tus problemas de afecto; tú eres responsable de tu propia felicidad. Aprende a amarte a ti mismo, a valorarte y a encontrar la plenitud en tus propios logros y experiencias. Cuando te aceptes completamente, descubrirás que la felicidad siempre estuvo dentro de ti.

Es probable que algunos asuntos financieros vuelvan a surgir y puedan convertirse en un problema, para evitar complicaciones mayores, asegúrate de saldar cualquier deuda pendiente a tiempo y manejar tus finanzas con responsabilidad. Organiza tus ingresos y gastos, establece un presupuesto y mantén un control estricto sobre tus finanzas. De esta manera, podrás evitar problemas económicos y disfrutar de una mayor estabilidad financiera. Si estás empezando una dieta, es importante que prestes atención a lo que comes. Evita los alimentos con muchas calorías y opta por aquellos con un alto contenido de proteínas. Incorpora frutas, verduras, carnes magras y alimentos ricos en fibra a tu dieta diaria. Cuida de tu salud y bienestar físico, y verás cómo te sientes más enérgico y saludable. Recuerda que una alimentación equilibrada es clave para mantener un estilo de vida saludable a largo plazo.

Acuario

Aprende a que se te resvalen las criticas y valora la opinión que tu tienes sobre ti. Tu carácter inestable podría hacerte cometer un gran error y herir con tus palabras a alguien de tu familia, no lo permitas y ponte las pilas. Te vienen cambios en lo laboral y en la suerte, andarás super bien en esos aspectos pero tampoco te confíes mucho de esa suerte pues podrías cometer grandes errores y gastar en cosas innecesarias que al final de mes te ban a dejar con ciertas necesidades económicas. Momentos increíbles se vienen a tu vida pues comenzarás a quererte un chorro y valorarte y sobre todo darte cuenta quien no merece tener tu compañía o tu amistad.

Es momento de poner manos a la obra, en estos días, deberías esforzarte por terminar tus responsabilidades y tareas cotidianas. Si dejas todo para última hora, el fin de semana podría resultar muy difícil y agotador. Organízate y haz un plan para completar tus compromisos a tiempo. Verás que, al terminar tus responsabilidades, podrás disfrutar más de tu tiempo libre y relajarte como te mereces.

No descuides tu presupuesto económico, podrían surgir cuentas inesperadas para pagar, así que sé cuidadoso con tus gastos y limítate a tus ingresos. Revisa tus finanzas y haz un seguimiento de tus gastos para evitar sorpresas desagradables. Controla tus gastos y pon en primer lugar tus necesidades antes que tus deseos, así podrás mantener un equilibrio económico saludable y evitar preocupaciones innecesarias. Cuida tu alimentación, evita las comidas fritas y los alimentos dulces en exceso. Haz un esfuerzo por comer con moderación y opta por una dieta equilibrada y saludable. Tu cuerpo te lo agradecerá y te sentirás con más energía y vitalidad. Recuerda que una alimentación saludable es fundamental para mantener un estilo de vida equilibrado y prevenir problemas de salud a largo plazo.

Capricornio

Ya es tiempo de que madures y veas las cosas como son y sin disfraces, tienes todo para estar bien y ser feliz pero te la has pasado haciéndote daño por cosas del pasado y por comentarios tontos de gente sin qué hacer, recuerda que cuando alguien no tiene nada que hacer y no cumple sus sueños suele destruir y fregar los sueños de los demás, así que no permitas que te embarren en su lodo. Llegan noticias a ti de ex pareja o ex amigo, en cierto grado te pondrán algo incomodo o incomoda pero al final del día te darás cuenta que fue lo mejor, le mentarás la madre y todo el show pero eso te servirá para descansar un poco de todo el coraje que traías guardando.

Es momento de dejar a un lado el egoísmo, si has comenzado una nueva relación, proponte compartir más tiempo y momentos especiales con tu alma gemela. Sé más cariñoso y demuestra tu afecto de manera sincera. La relación se fortalecerá cuando aprendas a poner las necesidades del otro antes que las tuyas propias. Mide cada uno de tus comentarios en el trabajo, un malentendido o una palabra fuera de lugar podrían acarrearte problemas graves con tu jefe. Si surge alguna diferencia con algún compañero, charla con él de manera calmada y respetuosa para resolver el conflicto de buena manera. La comunicación asertiva es clave para mantener un ambiente laboral armonioso y evitar conflictos innecesarios. Esta etapa es ideal para tomar las riendas de tu ánimo, deja de lado la agresividad y busca manejar tus emociones de manera más positiva y constructiva. Si no cambias esta actitud, podrías enfrentar problemas de salud en el futuro. Busca actividades que te ayuden a liberar el estrés y la tensión acumulada. Tu bienestar físico y emocional depende de ti, así que haz un esfuerzo por cuidarte y cultivar una mentalidad más tranquila y equilibrada.

Sagitario

No te dejes vences por nadie, podrías recibir muchas críticas ante tu persona pero lo importante es que seas bien culeis y no te dejes manipular, ni ofender por nadie, recuerda que eres de las personas que tiene palabras fuertes y sabes donde pegarle a cada persona con el simple hecho de abrir tu gran boca que te cargas, no lastimes a quienes te procuran pero tampoco seas títere de nadie que no estás para tonterías. Cuídate de caídas, golpes y dolores pues estarán a la orden del día, traes muchas energías negativas alborotadas. Una amistad te trae de boca en boca, su actitud, indiferencia y sobre todo ciertos chismes que llegarán a ti te revelarán de quien se trata y porque ese cambio contigo, que ya no te afecten esas tonterías y que se te resabalen.

Hoy recibirás una llamada de ese amigo cercano que hace tanto tiempo no ves, no dejes pasar esta oportunidad y atiéndelo. Juntos podrán compartir una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado. La nostalgia puede ser reconfortante y fortalecerá su lazo de amistad. ¡No te arrepentirás de volver a conectar con ese viejo amigo! Hay una nueva vacante en tu sitio de trabajo, anímate y anótate en esa nueva experiencia. No te limites a quedarte en el área donde te sientes cómodo, expón tus ideas y propuestas. Es importante que te hagas escuchar, porque de lo contrario, podrías perder valiosas oportunidades de crecimiento en lo profesional. Confía en tus habilidades y demuestra tu potencial, ¡el éxito está al alcance de tus manos! Aunque que sientas que la vida diaria te arrastra, procura no tomarte los problemas a pecho. Es fundamental que aprendas a disminuir el estrés y la tensión emocional. Busca alguna actividad que te relaje por completo, ya sea practicar yoga, salir a caminar por la naturaleza o dedicarte a alguna cosa que te apasione. Cuida de tu bienestar físico y emocional, porque solo así podrás enfrentar los desafíos con claridad y determinación.

Escorpio

Aguas con idealizar a las personas pues podrías darte en la torre cuando te caigas de la nube donde estarás viviendo. Momentos increíbles con amistades se aproximan, sal y diviértete y dale vuelo a la hilacha y que te valgan comentarios negativos de otras personas. Un nuevo amor del signo de agua ya sea Piscis o Cáncer podría asomar sus narices en próximas fechas, llegará mediante un asunto de negocios o amistades, dale entrada a tu vida y ya no dudes más de el amor. Te viene la oportunidad de emprender negocio con un familiar el cual se ve muy bien económicamente y rendirá sus frutos sin emabrgo tu falta de entusiasmo podría hacer caer un poco el negocio.

Hoy es el momento perfecto para fortalecer el vínculo con tu pareja, dile lo que te gusta y lo que te desagrada de ella en un diálogo abierto y sincero, pero con amor. Mantén un diálogo más activo con tu alma gemela y profundiza en la conexión que comparten. La comunicación honesta y la comprensión mutua son la clave para afianzar aún más tu relación. Despreocúpate, porque en pocos días los asuntos comerciales comenzarán a estabilizarse. Todos tus esfuerzos y dedicación finalmente darán frutos esperados. Confía en ti mismo y en tu capacidad para manejar cualquier situación que se presente en el ámbito comercial o de trabajo. Todo se encaminará de manera exitosa y pronto verás los resultados positivos que tanto esperabas. Haz un esfuerzo por rodearte de personas que te llenen el alma, anímate y llama a aquellos que te brindan verdadero apoyo y cariño. Te sentirás gratificado por cada gesto que tengan hacia ti y encontrarás consuelo en su compañía. La amistad y el amor genuinos son un bálsamo para el alma, así que no dudes en buscar el refugio y la alegría que te ofrecen aquellos que te valoran de verdad.

Libra

Cuídate de traiciones por parte de familiares pues hay familiares lejanos que no te ven con buenos ojos ni a ti ni a tu familia, no te metas en problemas y tu dedícate a lo tuyo y no respondas a lo que escuches pues solo te expondrás a discusiones de nunca acabar y sin sentido. Es importante que veas el pasado y te des cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás. Ya la vida se encargara de pone las cosas en su lugar como mejor te convengan. Persona piel morena te va a complicar ciertos planes. Un sueño premonitorio está por suceder. No cargues con responsabilidades ni karmas que no son tuyos, deja que cada persona se rasque con sus propias uñas.

El cosmos tiene algunas advertencias para ti en este día, así que presta atención para evitar problemas que no necesitas. Es posible que te sientas un poco abrumado por la convivencia, ya sea en casa o en tu relación amorosa. Intenta mantener la calma y medir tus impulsos, porque si te dejas llevar por la ira, podrías terminar rompiendo algo que has construido con tanto esfuerzo. Respira profundo y piensa antes de actuar. Un malentendido podría desencadenar una discusión, así que trata de medir tus palabras y acciones para evitar una ruptura en tu relación. Recuerda, a veces es mejor ceder un poco que insistir en tener la razón.

En el trabajo, es importante que te mantengas al margen de cualquier conflicto. Observa desde la distancia y evita emitir opiniones que puedan poner en riesgo tu posición. No te conviene meterte en disputas ajenas, porque podrías terminar saliendo perjudicado. Mantén tu mirada en tus tareas y deja que los demás resuelvan sus problemas por sí mismos. La ira puede ser tu peor enemiga si no sabes controlarla, no dejes que el enojo te domine, porque solo te traerá problemas y enemistades en tu entorno. Si sientes que no puedes manejar tu temperamento por tu cuenta, no dudes en buscar ayuda profesional. Reconocer que necesitas ayuda es el primer paso para mejorar y cultivar relaciones más saludables en tu vida.

Virgo

No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie pues quien te quiera luchará por ti sin poner condiciones. Conoces tus erores y fallas y sabes lo que podrías perder sino remedias tus errores que te han afectado lo que va de tu vida. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar con la simple palabra a esas personas liosas sino les parece quien eres o lo que haces que vayan a incomodar a la gestora de sus días. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado si es así que sea solo pa despedirte y mandarlo al aparato reproductor masculino. El amor estará más fuerte que nunca pero va depender de tu forma de ser y tratar a tu pareja o tu ligue. Cuídate de dolores estomacales, estarán a la orden del día.

El cosmos tiene un par de cosas que contarte para que mantengas el rumbo en este día. Sé que las tentaciones pueden ser fuertes y hoy, las aventuras clandestinas pueden llamar tu atención. Pero detente un momento y piensa en lo que realmente importa. Esa familia que has construido con tanto esfuerzo y amor merece tu lealtad y respeto, así que evita poner en riesgo tu vínculo amoroso por un capricho momentáneo. Las tentaciones pueden acecharte con fuerza, pero resistirte es supremamente importante para mantener la armonía en tu relación. Date cuenta de que la hierba siempre parece más verde al otro lado, pero en realidad, tu jardín es el que has regado con amor y dedicación.

En el ámbito laboral, puede que te encuentres frente a una propuesta tentadora. Antes de tomar una decisión apresurada, escucha tu intuición. No te dejes llevar por la emoción del momento, tómate tu tiempo para reflexionar y asegurarte de que esta decisión sea la correcta para ti a largo plazo. Las palabras son como flechas que una vez lanzadas, no se pueden frenar. Hoy, antes de abrir la boca, piensa en las consecuencias de tus palabras. Evita decir algo que puedas lamentar después y que dañe tus relaciones afectivas. Recuerda, en ocasiones es mejor callar y dejar que el silencio hable por sí mismo.

Leo

Aprende a quererte más y sobre todo a respetarte pues si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. La vida te ha dado sus buenos golpes pero al final siempre has salido adelante y más fuerte que nunca, que nadie te haga perder la cabeza pues nadie tiene suficiente valor para que vivas de rodillas. Es posible que en estos días te sientas un poco triste, hay muchos planes en tu vida que han quedado inconclusos, ya no sabes qué camino seguir para lograr tu felicidad, recuerda que tienes que encontrarte a ti mismo o misma antes de querer encontrar a una persona que te complemente.

En el amor, hoy es tu día, todas las personas nacidas bajo este signo podrán vivir momentos realmente envidiables en el amor. Prepárate para recibir esa buena energía y abre tu corazón para disfrutar de las conexiones especiales que se presenten en tu camino. Ya sea que estés en una relación o buscando el amor, este es el momento perfecto para conectar a un nivel más profundo y experimentar la magia del romance en su máximo esplendor.

Es hora de evaluar tu situación laboral, ¿Estás realmente en condiciones de cumplir con todas las demandas y responsabilidades que te exigen a diario en el trabajo? Tómate un momento para reflexionar sobre tus capacidades y recursos disponibles. Si te encuentras preparado y dispuesto a enfrentar los desafíos laborales, podrás alcanzar el éxito económico rápidamente. Confía en tus habilidades y trabaja con determinación hacia tus metas profesionales. No permitas que el decaimiento diario afecte tu bienestar, es momento de buscar nuevas formas de cuidar tu salud y energía. Explora la terapia con plantas y otras terapias alternativas que puedan ayudarte a combatir el cansancio y revitalizar tu cuerpo y mente. Atrévete a entrar en estos métodos naturales y descubre cómo pueden mejorar tu calidad de vida. Recuerda que cuidar de ti mismo es fundamental para alcanzar el equilibrio y la felicidad en todas las áreas de tu vida.

Cancer

Un sueño te enseñará por quien si y por quien no debes meter las manos al fuego. Si tienes pareja va a cambiar mucho su manera de ser contigo y esto posiblemente se deba a que hay una persona que le ha movido el tapete en este tiempo. Aprende a mandar a la fregada el pasado y dejarlo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo o sola aferrándote a algo que ya no te pertenece e incluso ya no existe. Vas a salir de una situación muy perra que tiene que ver con una amistad o familiars por conflictos y discusiones que han existido en los últimos días. Es posible que en estos días recuerdes a una vieja amistad que ya no está contigo, date la oportunidad de buscarle y saber de él o ella, si hubo algún problema la vida misma pondrá todo para que se solucionen las cosas.

Si realmente sientes que has encontrado a tu alma gemela, es hora de dar el siguiente paso. Deja de dudar tanto y propón formalizar y afianzar la relación conviviendo juntos en la misma casa. Esta decisión podría fortalecer aún más el vínculo que tienen y llevar su relación al siguiente nivel. No tengas miedo de comprometerte, porque el amor verdadero merece ser celebrado y compartido en todos los aspectos de la vida. Hoy es el momento perfecto para poner en orden tus asuntos profesionales, concéntrate en todas esas tareas que tienes pendientes desde hace días y haz un esfuerzo por completarlas. Además, esta jornada será la mejor para invertir en tu desarrollo profesional o explorar nuevas oportunidades laborales. No tengas miedo de explorar nuevas variantes, porque podrías descubrir caminos que te lleven hacia el éxito y la realización profesional que tanto anhelas.

Cuida de tu salud, porque es el pilar que sostiene todo lo demás en tu vida. Evita los excesos alimentarios y procura cambiar esos malos hábitos que has tomado con el tiempo. Hoy es el día para empezar a tomar decisiones más saludables y cuidar tu bienestar físico y mental. Recuerda que una vida equilibrada es fundamental para alcanzar tus metas y disfrutar plenamente de todas las bendiciones que te esperan en el camino.

Géminis

Entrarás a una etapa de muchas mejoras en muchos aspectos de tu vida, empezarás a ver la luz y querrás comerte al mundo entero con los proyectos que tienes en mente. Aprende amarte un poco más, se viene un viaje con pareja o amistad. Cuídate de enfermedades respiratorias y estomacales. A la fregada los buenos modales y esas cuestiones, que no te importe el qué dirán disfruta tu vida sin rendirle cuentas a nadie que no estás para esas cosas. Te pondrás en el lugar de otra persona y eso te va ayudar a superar muchos problemas y situaciones que estabas enfrentando pues comprenderás que hay personas que de verdad si la pasan mal y tú te quejas de cosas sin importancia.

Hoy es el momento perfecto para fortalecer el vínculo con tu pareja, deja de lado las máscaras y muéstrate tal como eres. Es importante que tu pareja te conozca realmente, sin filtros ni fantasías. La autenticidad es la base de una relación sólida y duradera, así que no temas mostrar tu verdadera personalidad y permitir que tu pareja te conozca en profundidad. Este gesto de apertura y honestidad fortalecerá aún más su conexión afectiva. En el ámbito profesional, es hora de aprender a trabajar en equipo, acepta las oportunidades para colaborar con otros y aprovecha al máximo los recursos disponibles. Trabajar en equipo te permitirá alcanzar tus objetivos de manera más eficiente y rápida. No te cierres a la posibilidad de colaborar con otros, porque juntos pueden lograr grandes cosas y posicionarte en el mercado de manera más sólida y exitosa. Evita que tus pensamientos se queden solo en tu cabeza, di realmente lo que piensas y sientes, ya que retener tus emociones y pensamientos puede afectar tu salud. No temas comunicarte abiertamente y compartir tus ideas con los demás. La salud mental es tan importante como la física, así que no descuides tu bienestar emocional. Recuerda que expresarte libremente te ayudará a mantener un equilibrio saludable en tu vida.

Tauro

Una promesa que te hicieron en el pasado se va a cumplir en próximas fechas y agradecerás eso. No te permitas intentar más de una vez si fallas y si otra persona no pudo lograrlo muéstrale que tu sí. Perdida de objetos y reencuentros con amistades del pasado se visualizan. Cuida más tu carácter y no te expongas tanto a ser bufado o bufada, la felicidad se te muestra cada día frente a tu espejo y a tu alrededor pero pierdes mucho el tiempo estresándote y preocupándote por cuestiones tan tontas y tan vanas que por eso al final del día terminas deprimiéndote y culpándote de mil cosas de las cuales muchas de ellas no son tu responsabilidad pero te las tomas muy personales. No te des tantos aires de ingenuo o ingenua porque no a todos atrae esa bandera con la que andas por la vida, pues bien sabemos que eres comelon o comelona de lo que viene siendo la caricia.

Es importante recordar que la vida no se trata solo de trabajar y cumplir obligaciones, dedica un tiempo en tu día para compartir nuevas experiencias con tus seres queridos. Sal a conocer el mundo juntos, o por lo menos conocer tu ciudad, prueba algo nuevo o simplemente disfruta de una buena conversación. Estos momentos de conexión te ayudarán a recargar energías y a fortalecer tus lazos afectivos.

Si sientes que las cosas no están funcionando como deberían en tu negocio, no tengas miedo de hablar con tu socio. Juntos, podrán analizar la situación y encontrar soluciones efectivas. La comunicación abierta y honesta es clave para resolver cualquier problema que pueda surgir en el negocio. Confía en la fuerza de tu compañero y trabaja en equipo para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino hacia el éxito.

Este es el momento perfecto para empezar un tratamiento para adelgazar, encuentra una dieta que se adapte a tu estilo de vida y que te haga sentir bien contigo mismo. Dedica tiempo y esfuerzo a cuidar tu salud y bienestar físico. Con determinación y compromiso, podrás alcanzar tus objetivos de peso y sentirte más saludable y seguro de ti mismo. Recuerda que la salud es un

Aries

Aprende a quererte más, tal vez no tienes lo que quieres en estos momentos pero recuerda que siempre habrá alguien que viva peor que tu. Cuida mas tu cuerpazo criminal sobre todo tus piernas pues estas representan tu mejor punto de atracción para las demás personas, recuerda que si no le pones un alto a la comida en poco tiempo terminarás con obesidad y pa bajar va estar bien complicado. Entras en un ciclo muy perro y vienen cosas muy buenas para ti, aprende a disfrutar todo lo que la vida te pone a tu paso. Momento de dejar las cosas en claro con las personas que te rodean, caes en situaciones muy tontas últimamente y tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores entre ellos culpar a una persona que nada tiene que ver con los problemas que estas enfrentando.

Hoy es un buen día para reconectar con tus raíces familiares, arregla un encuentro con tu familia, con quien hace tiempo no compartes un momento agradable. Seguro que podrán charlar sobre ese asunto familiar que están atravesando y encontrar apoyo mutuo. La cercanía de la familia siempre es reconfortante, así que disfruta de este encuentro y aprovecha para fortalecer esos lazos que siempre han sido importantes para ti. Mantén los ojos bien abiertos en los próximos días, porque te llegará una propuesta de negocio bastante prometedora. Esta oportunidad podría abrir nuevas puertas en tu camino hacia el éxito económico, pero recuerda siempre confiar en tu criterio para evaluar si realmente te conviene. No te dejes llevar solo por las apariencias, analiza los detalles y asegúrate de que sea una decisión sólida y rentable a largo plazo. Es hora de trabajar en tu crecimiento personal, aprende a desarrollar tu sensibilidad y a enfrentar las situaciones cotidianas con una actitud más segura y relajada. La vida está llena de altibajos, pero saber mantener la calma y adaptarte a los cambios te llevará lejos. Confía en ti mismo y en tus capacidades, y verás cómo logras superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino.