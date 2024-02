Shakira tiene plan sorpresa para el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira está dejando pistas de lo que pudiese ser el lanzamiento de su nuevo disco Las Mujeres Ya No Lloran, que saldrá a la luz pública el próximo 22 de marzo.

Álbum de Shakira, Las Mujeres Ya no Lloran. Crédito: Sony Music/ LE De Company.. | Cortesía

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha dejado ver varios ensayos y en uno, un busto particular se encuentra en el suelo. Un artículo que Shakira no usara, de no ser porque haría una presentación importante.

·Shakira anuncia su álbum Las Mujeres Ya no Lloran para el 22 de marzo: “Me reconstruí”

Ya se ha filtrado alguna información, sobre que Shakira ya estaría negociando con una plataforma de streaming para hacer un concierto virtual y así, promocionar el disco Las Mujeres Ya No Lloran.

Por eso es que la hemos estado viendo ensayar con varias de sus bailarines. Shakira no sería la única artista en lanzar un disco de esta manera. Kylie Minogue y Miley Cyrus también lo hicieron en su momento. Inclusive la propia Adele.

Recordemos que esto, también sería el abreboca del lanzamiento, o por lo menos del anuncio de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Muy probablemente esto comenzará, de ser cierto, para el verano. Cuando sus hijos con Gerard Piqué, Milán y Sasha, puedan viajar con ella, así como también pasar tiempo de vacaciones con su padre.

Álbum de Shakira, Las Mujeres Ya no Lloran. Crédito: Sony Music/ LE De Company.. | Cortesía

Lo cierto es que, todo el mundo está a la espera de este concierto virtual de Shakira que se haría el 22 de marzo, donde también será el anuncio de la tarde esperada gira mundial de la colombiana.

·Shakira lanzó teaser de su álbum en un comercial del Super Bowl 2024

Fans de Shakira enloquecieron con el anuncio de Las Mujeres Ya No Lloran

La espera ha terminado para los fanáticos que esperan ansiosamente el lanzamiento del próximo álbum de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. La talentosa cantante colombiana mantuvo a todos actualizados antes de anunciar el lanzamiento oficial para el 22 de marzo.

Álbum de Shakira, Las Mujeres Ya no Lloran. Crédito: Sony Music/ LE De Company. | Cortesía

Además, la intérprete de El Jefe y Te Felicito, reveló algunos detalles interesantes sobre el proyecto. Shakira recurrió a las redes sociales para compartir un adelanto de lo que está por venir.

Conocido por sus impresionantes movimientos de cadera y sus habilidades de baile, practicó algunos pasos con bailarines en un estudio de danza.

La foto publicada, muestra a Shakira bailando apasionadamente mientras los dos bailarines observan atentamente desde sus asientos.

Shakira quiere que todos puedan ir a verla. Asegura que le debe su alegría actual a sus fans y por eso quiere que las entradas sean asequibles.

·Shakira presume desayuno del Día de Los Enamorados que cocinó para Milan y Sasha

Qué incluyó Shakira en el álbum Las Mujeres Ya no Lloran

Los fanáticos tendrán que esperar para saber cuáles son las otras canciones de Las Mujeres Ya No Lloran. Lo que sí sabemos es que el proyecto incluirá ocho temas nuevos, una canción con Bizarrap y una con Cardi B.

Por supuesto, también estarán TQG con Karol G, Te Felicito con Rauw y Copa Vacía con Manuel Turizo. El álbum de vinilo incluye cuatro ediciones de coleccionista con diferentes colores y portadas.

La Edición Zafiro se vende exclusivamente en Amazon y la Edición Rubí se vende exclusivamente en Target. Los fanáticos pueden encontrar la Edición Esmeralda exclusivamente en Shakira.com, mientras que la Edición Diamante está disponible en las principales tiendas minoristas.

Shakira se encuentra actualmente inmersa en la creación de este proyecto audiovisual. Crédito: Getty Images

A medida que se revela cada detalle, la anticipación por el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira crece entre sus seguidores. Este álbum promete ser una experiencia inolvidable y un nuevo hito en la legendaria carrera de este ícono de la música latina.

Sigue leyendo:

·Shakira y Alejandro Sanz lavan sus cabezas juntos en peluquería de Miami

·Shakira y Gerard Piqué cumplen años: cómo celebran y cómo es su actual relación

·Si Shakira y Cardi B se juntaran, acabarán con Gerard Piqué y Offset en una canción

·Shakira está lidiando con las exigencias de Gerard Piqué por Milan y Sasha