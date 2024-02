Javier Aguirre tras el pase del Mallorca a la final de la Copa del Rey: “No ensayamos los penaltis”

El Mallorca dio un golpe sobre la mesa este martes al imponerse ante la Real Sociedad en la tanda de penales (5-4) para quedarse con el boleto para la final de la Copa del Rey, ante lo que el entrenador mexicano Javier Aguirre reveló que no se habían preparado para ese escenario.

Después de un intenso 1-1 en el tiempo reglamentario y luego en la prórroga llegó el momento de la tanda de los penales que el equipo balear ejecutó a la perfección desde el primero hasta el último, cobrado por Darder y que terminó dándole el ansiado pase a la instancia decisiva.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Reale Arena, el “Vasco” Aguirre comentó que durante su preparación para el encuentro de vuelta de las semifinales ante la Real Sociedad no se habían preparado para esta instancia y destacó la concentración de sus jugadores para ejecutarla.

“No sé si me lo van a creer o no, pero no ensayamos los penaltis. Lo habíamos anotado en nuestro programa del día a día, pero por diversas razones no tiramos penaltis, así que no estaba ese escenario contemplado, pero cuando preguntas y todos quieren cobrar sabes que las cosas van bien”, aseguró.

El experimentado entrenador mexicano, quien ya sabe lo que es dirigir una final de la Copa del Rey, tras hacerlo con el Osasuna en la temporada 2004-2005, resaltó también el temple de sus jugadores a pesar de no contar con la experiencia de haber jugado instancias como la que disputaron este martes.

“No estamos acostumbrados a jugar finales. En el vestuario hay más jugadores con descensos que con títulos. No teníamos la presión de entrar en la final, puede que la Real sí y eso también ha podido influir en el resultado”, aseguró Javier Aguirre según recogió la agencia de noticias EFE.

El mexicano Javier Aguirre quería lograr esta clasificación a la final de la Copa del Rey como muestra de agradecimiento hacia el Mallorca por la confianza que han depositado en él. (CATI CLADERA/EFE) Crédito: CATI CLADERA | EFE

Darder, el “escogido”

La clasificación del Mallorca a la final de la Copa del Rey se definió luego de que Darder cobrara el quinto y último penal del cuadro balear. El mediocampista español reveló que fue a pedido de Javier Aguirre que tomó la pelota para el tiro decisivo.

“Ha sido el míster quien me ha dicho de ponerme de último. Esta temporada no ha sido del todo fácil, ha habido bastantes cosas en contra. Decían que estaba predestinado, que era el día y han tenido razón”, aseguró Darder, quien con un cobro colocado al palo izquierdo puso el 5-4 definitivo para el Mallorca.

“Yo lo suelo tirar cruzado, pero he visto que Remiro se tiraba todo el rato hacía ahí y he tenido que cambiar. Más feliz, imposible”, destacó el jugador sobre la decisión que tomó para ejecutar el tiro y engañar al guardameta de la Real Sociedad.

Javier Aguirre se mostró contento por el jugador. “Sacrificó muchas cosas para volver al Mallorca y hoy el destino lo puso ahí y se lo merece. Ha hecho un acto de profesionalidad y hoy ha recibido su premio”, sentenció el entrenador mexicano.

