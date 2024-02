Alexis Ayala da la cara y responde a duras críticas que ha recibido por enviar a su mamá a un asilo

El actor Alexis Ayala, de 58 años y quien en noviembre del 2023 se casó con Cinthia Aparicio, ha estado en boca de todos en las últimas horas, pero no por su papel en alguna telenovela, ni por su relación de pareja, sino por una difícil decisión que tomó en torno a su mamá y que ha sido duramente criticada en las redes sociales.

Resulta ser que el famoso histrión confesó en el programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, encabezado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, que había decidido ingresar a su mamá, la querida Doña Eli, a una casa de asistencia para que tuviera todos los cuidados y pudiera convivir con otros abuelitos.

“Estoy convencido que es lo mejor que se puede hacer con una persona de la tercera edad, para todos, la tercera edad va a ser degenerativa y no sabemos en qué momento, pero cuando ya tienes alguna enfermedad o algo que te está afectando qué mejor que ser atendido por profesionales”, señaló en la emisión.

A pesar de reconocer que la decisión de llevar a su mamá a un asilo no fue para nada sencilla, Alexis Ayala es consciente de que no pudo encontrar mejor lugar para su progenitora, quien fue diagnosticada con Parkinson.

“Gracias a Dios está muy bien, está entera, está mejor que nunca, fue la mejor decisión tenerla en Dämadi, es lo mejor que ha podido pasar, está con gente profesional que sabe cuidarla y evidentemente estoy pendiente de ella todos los días”, fueron las declaraciones que dio el actor y que hicieron estallar la bomba.

Tras su testimonio, las críticas hacia el actor no se hicieron esperar, incluso hubo quienes le dijeron que él también lo iban a abandonar en un asilo y que sus hijos no se harán cargo de él, pero él siguió defendiendo su postura, al asegurar que la decisión que se tomó fue la menor debido a la condición médica de su madre, además de que suele visitarla con muchísima frecuencia y todo el tiempo está al pendiente de ella.

“No es un abandono, no está en una cárcel, no está en un lugar donde no la puedo ver, donde no puede salir. Hablo con ella todos los días, la veo muy seguido, hablo que vea a mi hija Roberta, convive con Cinthia (su esposa) y conmigo, mis suegros se llevan bien con ella y tiene una vida. Este trabajo es de muchas ausencias, entonces tiene que estar cuidada con gente”, se sinceró el actor tras las duras críticas que ha recibido tras su confesión.

