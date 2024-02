George Clooney y su esposa salen huyendo de su mansión de Inglaterra cansados de las inundaciones

La pasión de George y Amal Clooney por su mansión en Berkshire, Inglaterra, habría llegado a su fin y es que se reporta que ya salieron huyendo del lugar cansados de todos los problemas que les ha traído, incluida la inundación de su jardín, el cual ha quedado bajo el agua en dos ocasiones en el últimos año debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento del Río Támesis.

La fuga de la parejita fue dada a conocer por sus vecinos, quienes reportan que ya han pasado varios meses desde la última vez que los vieron por la zona, lo que los llevó a intuir que ya no tienen planeado vivir ahí.

‘Se le veía por el pueblo con Amal y los niños, pero no los hemos visto en varios meses. Pero no se le puede culpar porque el tiempo ha sido terrible y toda la zona se ha visto gravemente afectada por las inundaciones, especialmente su casa. Si tuviera un lugar en el sur de Francia o en cualquier otro lugar un poco más seco, también habría ido allí. Pero esa no es una opción para la mayoría de nosotros”, declaró una vecina en entrevista con Daily Mail.

Aunque aún se desconoce dónde está viviendo la parejita en estos momentos, todo parece indicar que decidieron refugiarse en la Domaine Le Canadel, la mansión que poseen en el pueblo medieval de Birgnoles, en la Provence francesa.

¿Cómo es la mansión de la que los Clooney salieron huyendo?

La casa, que fue comprada por la pareja en septiembre del 2014 en una cifra sin revelar, se convirtió en su hogar a partir del 2016, pues antes de mudarse le realizaron algunas mejoras para ajustarla a sus necesidades y a las de sus hijos gemelos, Ella y Alexander.

La mansión, cuyo valor actual ronda los $16,500,000 de dólares, fue construida en el Siglo XVII y es comúnmente conocida como Aberlash House.



Se localiza a las orillas del Río Támesis, por lo que cuenta con unas vistas envidiables, pero todo cambia cuando éste se desborda, tal y como ha venido pasando últimamente.

Afortunadamente la construcción ha estado a salvo de las inundaciones, pues se ubica en una zona elevada, caso contrario de las amenidades, las cuales frecuentemente quedan bajo el agua.

