Jaime Munguía afirma que “aún no hay nada cerrado” con Canelo Álvarez para el 4 de mayo

Jaime Munguía afirmó que por ahora no hay nada cerrado con Saúl ‘Canelo’ Álvarez para la pelea del 4 de mayo en Las Vegas, pero aseguró que han estado en pláticas con el equipo del campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con el canal de YouTube Un Round Más, Munguía expresó que espera que se pueda llegar a un acuerdo para que el enfrentamiento con Canelo Álvarez suceda, pero si no se da el nativo de Tijuana quiere volver al ring a finales de mayo o principios de junio.

“Ahorita todos esperamos y queremos lo mismo, ya ves que se ha comentado mucho la pelea con Canelo, ahorita todos los medios, toda la gente, ahora sí que todo mundo trae ese tema que es imposible evitarlo porque todo mundo está hablando de eso. Pero ahorita hemos tenido acercamientos, pláticas con gente de ellos, pero no hay nada, aún no hay nada cerrado, son muchos temas no solo míos, son temas también del otro equipo, pero esperemos llegar a las condiciones o a las negociaciones perfectas para poder hacer esa pelea”, dijo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a Jaime Munguía en mayo o septiembre tras separarse de PBC. Foto: John Locher/AP.

“Obviamente como yo lo he dicho, yo estoy listo, yo estoy preparado. Si es la pelea para mayo yo voy a estar listo. En caso de no, yo pelearía a finales de mayo o principios de junio, es otra cosa que también he visto con Fernando (Beltrán) y con gente de Golden Boy”, afirmó.

Debido a que la promotora Premier Boxing Champions (PBC) y el campeón mexicano no pudieron llegar a un acuerdo, Jaime Munguía se vio beneficiado y ahora podría tener la oportunidad de coronarse campeón indiscutido de las 168 libras en su tercera pelea en la división. Aunque, al parecer, Canelo Álvarez quiere primero enfrentar a Edgar Berlanga y luego al de Tijuana.

Cabe destacar que tras dominar ampliamente al retirado John Ryder y vencerlo por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina del inglés tirara la toalla, Munguía se convirtió en un posible oponente para Canelo Álvarez. Después de su gran victoria, el mexicano aprovechó y retó al campeón indiscutido de peso supermediano.

Jaime Munguía retó a Canelo Álvarez después de noquear y retirar a John Ryder. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

