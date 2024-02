Pepe Aguilar critica a Bad Bunny por presentarse montando a caballo: “Se vio pésimo”

Hace algunos días el reguetonero Bad Bunny causó polémica por presentarse en el primer concierto de su gira montando a caballo, lo cual también provocó que la presidenta de PETA, organización por los derechos de los animales, comentara que éstos no deben ser expuestos en ese tipo de espectáculos con mucho ruido. Ahora Pepe Aguilar, quien se ha presentado muchas veces con su show “Jaripeo Sin Fronteras”, dio su opinión al respecto.

Entrevistado en el programa “Sólo Para La Mujer” de Maxine Woodside, el cantante de música ranchera fue cuestionado acerca de los comentarios en las redes acerca de los artistas que salen al escenario con caballos, y dijo: “Sobre Bad Bunny opino que está reg***, no lo debería de haber hecho, porque no sabe montar y se vio mal. Y metió un caballo que…sepa Dios, como no sabe montar, no tiene ni idea. (El caballo) no se puso nervioso, estaba más tranquilo que nosotros cuatro ahorita”.

En cuanto al informe de PETA, el padre de la cantante Ángela Aguilar también comentó que le parecía algo exagerado: “Los de PETA, con todo respeto, tienen que saber a qué meterse, porque ese caballo no tiene ninguna bronca. ¿O qué? ¿Se metieron a la cabeza del caballo para sentir los nervios que sentía por el humo y el aire que estaba en ese momento en la arena? Por favor, no digan payasadas. Los caballos andan todo el tiempo siendo depredados por leones y se meten por todos lados.

“El caballo no tenía problema. Bad Bunny tiene problema, porque no sabe montar y se vio pésimo. Agarrado de la cabeza parecía como que se iba para un lado y que se iba a caer. El único que estuvo en riesgo ahí fue él. Porque yo no conozco a ningún miembro de PETA que hable con los caballos. Y no tengo nada en contra de PETA ¿eh? Nada más que a veces se pasan. Los caballos que nosotros tenemos son caballos que a veces están mejores tratados que mis hijos. Si no tuvieran ese trato, se morirían a los 15 días, porque están hechos para ser cuidados en unas caballerizas por gente profesional. La raza está hecha para eso”.

Conocido por ser muy directo en sus respuestas, Pepe también habló acerca de lo que le escriben los haters en las redes sociales: “A mí no me duelen los comentarios. A mí me han dicho que no sé qué van a hacer con las cenizas de mi papá en tendencia sexual y no sé qué. Por favor, las cosas se toman de quien vienen. ¿Tú crees que me va a afectar? Si te peleas con el anonimato, entonces te estás peleando con tus carencias. La cosa que te duela de las redes, revísate, porque pues ¿por qué te duele? Neta. Si te dicen, como por ejemplo a mí: ‘Méndigo junior, tienes todo gracias a tus papás’, pues yo sé que no es cierto. ¿Por qué me va a llegar?”

