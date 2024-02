Kanye West le pide a Kim Kardashian que deje de llevar a sus hijos a una escuela “falsa”

Kanye West recurrió a su cuenta de Instagram para criticar una vez más las decisiones de su ex esposa Kim Kardashian; ahora le pidió que no lleve a sus hijos a la escuela Sierra Canyon, calificando a ésta como “falsa”.

El rapper publicó (al parecer en un arranque de ira) el mensaje: “Kim, saca a mis hijos de Sierra Canyon ahora. Es una escuela falsa para las celebridades que son utilizadas por ‘el sistema'”. Además, escribió el siguiente texto: “A estas alturas, todo el mundo sabe para qué es la palabra clave “el sistema” 👀 El sistema me separó de mi padre y el sistema me separó de mis hijos. Cuando el sistema selecciona atletas, evitan trabajar con aquellos que tienen a su padre en su vida porque son más difíciles de manipular. Mis dos hijos mayores saben quién es su papá”.

No es la primera vez que Kanye hace público su conflicto con Kardashian, de quien se divorció en 2022 y con quien tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. El artista mencionó en un anterior post que los pequeños irían a la academia Donda (fundada por él mismo y ubicada en Simi Valley, California), pero la socialité hizo caso omiso de ello: “No depende de Calabasas o Hulu donde mis hijos van a la escuela. No soy yo el loco aquí. No pararé hasta que tenga voz y voto en la vida de mis hijos, sin importar lo que sea legalmente necesario”.

Kanye West también es conocido como “Ye”, y desde hace algunos días informó que había solicitado a Instagram el uso de ese segundo nombre como el oficial en su cuenta: “Mi nombre es Ye. Ninguna marca ni números me obligarán a llamarme como quieren que siga siendo”. La petición fue aprobada, y hasta ahora el artista tiene más de 19 millones de seguidores; en cuanto a publicaciones nuevas, tiene dos.

Mientras tanto, el más reciente álbum de Ye, Vultures 1, lanzado en colaboración con el rapper Ty Dolla $ign, ocupa por segunda semana el número 1 en la lista Billboard 200. Forma parte de una trilogía, cuyo segundo volumen estará disponible el 8 de marzo.

