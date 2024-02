Ryan García afirma que se está tomando en serio la pelea con Devin Haney: “El 99% de lo que hago es trollear”

Ryan García afirmó que se está tomando en serio su pelea con Devin Haney por el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de admitir que estaba drogado en una transmisión en vivo en las redes sociales, y expresó que la mayoría de las veces lo que hace es trollear.

En un video publicado en su cuenta en X (anteriormente Twitter), García aseguró que está trabajando duro para estar listo para el enfrentamiento con Haney y que no tendría una buena forma física si bebiera y fumara todos los días.

“Entiendo que todos están preocupados, pero tengo que abordar algunas cosas. El 99% de lo que hago es trollear. Estoy corriendo ocho millas. Ahora mismo son las seis de la mañana. No tienes un six-pack si bebes todos los días y fumas“, dijo.

To whom it may concern pic.twitter.com/fV9iwubEq4 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 29, 2024

“Ser simplemente un idiota no produce fuerza. El trabajo duro sí. Entonces, hoy no voy a decir que no habrá ningún trolling, pero tendrán una pequeña idea de todo el arduo trabajo que hago. No se equivoquen, me estoy tomando esta pelea muy en serio. Sé lo que Devin Haney aporta y estoy trabajando para estar listo”, agregó.

Cabe destacar que Ryan García comentó que estaba drogado mientras contestaba preguntas de sus seguidores en Espacios de X, lo que generó polémica entre sus fanáticos y detractores en las redes sociales. Además, King Ry reconoció que bebe y fuma marihuana, pero eso no le quita que sea el mejor en lo que hace.

“Conozco muchas historias de los mejores atletas del mundo que hacen cosas más locas que yo y son los mejores del mundo. No soy un soplón seco, así que no diré nada. Al final del día… boxeo, fumo marihuana, bebo… y soy el mejor”, afirmó el californiano.

Devin Haney había comentado que Ryan García estaba borracho en la conferencia de prensa en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Tras hacerse viral lo sucedido, Devin Haney expresó que el californiano no se estaba tomando en serio la pelea y que no asistiría a la conferencia de prensa de hoy en Los Ángeles, pero después cambió de opinión y anunció que sí estará presente.

“Un verdadero profesional en todo lo que hago… ¡Por eso los veré en el Avalon a la 1 pm allí!”, escribió el estadounidense en su cuenta oficial de X.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Devin Haney cree que Ryan García se retirará después de enfrentarlo: “Está en esto por dinero”

· Ryan García hace las paces con Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins: “Ahora estamos bien”

· Acompañado de mujeres y en un trono, Ryan García protagoniza acalorado cara a cara con Devin Haney