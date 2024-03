Óscar de la Hoya no entiende decisión de Canelo de evitar a Benavídez: “Yo pelearía con él instantáneamente”

Durante su carrera profesional que abarcó de 1992 a 2008, Óscar de la Hoya siempre enfrentó a las mayores estrellas del boxeo y por esa razón varios de sus combates se convirtieron en eventos históricos de ganancias y audiencia en el deporte de los puños.

Por eso, el “Golden Boy” no entiende la decisión de Saúl “Canelo” Álvarez de evitar una megapelea que el mundo del boxeo pide a gritos en contra de David Benavídez, el peleador mexicoamericano que ha hecho méritos suficientes para recibir la oportunidad de medirse a la mayor estrella actual del boxeo.

Durante el caótico evento promocional de Ryan García y Devin Haney realizado el jueves en Los Ángeles, La Opinión le preguntó a De la Hoya su opinión respecto al discutido tema de Canelo evitando a toda costa un pleito con Benavídez.

⁦@OscarDeLaHoya⁩, que siempre se enfrentó a los grandes, nos dice su opinión de que ⁦Canelo⁩ le haya dado la vuelta a ⁦@Benavidez300⁩ 👇 #Boxeo #Canelo pic.twitter.com/IK3PzCuy3A — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) March 2, 2024

“La gente se le está echando encima a Canelo. Yo no sé cuál es la razón por la que Canelo no quiere pelear con Benavídez”, respondió De la Hoya. “Yo no lo entiendo porque yo pelearía con él instantáneamente si yo estuviese activo”.

El tema Canelo-Benavídez cobró mayor eco a principios de esta semana cuando Canelo, según reportes, decidió salirse de su contrato de tres peleas con PBC tras realizarse solo una debido a que el mexicano no quiso enfrentar a Benavídez en septiembre.

Canelo Álvarez no le ha dado a los fans una pelea muy deseada contra David Benavídez. En su último pleito enfrentó a Jermell Charlo en un duelo deslucido. /Foto: John Locher/AP

Dichos acontecimientos llevaron a que Canelo extraoficialmente regresara con Matchroom Boxing-DAZN, donde perfilan peleas entre Álvarez y dos peleadores latinos: el mexicano Jaime Munguía y el boricua Edgar Berlanga.

Agregó De la Hoya sobre la decisión de Canelo, de quien fue promotor varios años antes de que hubiera un abrupto rompimiento entre ellos: “No entiendo por qué no quiere pelear con él, porque [entre] más tiempo pasa, mejor Benavídez como peleador y Canelo está bajando, porque obviamente no está en su peak, así que no entiendo cuál es la razón”.

El mexicano Jaime Munguía durante su más reciente triunfo en contra de John Ryder. Crédito: Golden Boy/Cris Esqueda | Cortesía

Una guerra entre mexicanos espera De la Hoya

Sin embargo, la presunta decisión de Canelo Álvarez de negarle al público una pelea muy ansiada en el boxeo contra el temible “Monstruo Mexicano” le brindaría a Óscar de la Hoya y su promotora la oportunidad de ser parte de un lucrativo evento posiblemente en este mismo mayo, si es que Canelo decide enfrentar a Munguía, cuya promotora es Golden Boy.

Respecto a lo que el público obtendría en caso de realizarse ese pleito, De la Hoya no pudo ocultar su emoción.

“Una guerra. Ambos vienen hacia el frente y sería una guerra. Por eso siempre la he pedido. Una pelea entre dos mexicanos no se ha dado en años, en años, esde Erik Morales y [Marco Antonio] Barrera… vean esa pelea en YouTube y van a saber de lo que estoy hablando”.

