Brit Awards 2024: ¡Los mejores looks de la alfombra roja!

La temporada de premios continúa su curso con los Brit Awards 2024, celebrados en la Arena O2 de Londres. En la gala de la Industria Fonográfica Británica, destacadas personalidades como Dua Lipa, Ellie Goulding y Kylie Minogue deslumbraron en la alfombra roja.

Uno de los atuendos más impactantes fue el de Dua Lipa, quien sorprendió con traje negro que llamó la atención de los presentes.

¡Descubre a todos los famosos que brillaron en la alfombra roja de los Brit Awards 2024!

Dua Lipa

La artista británica, Dua Lipa, cautivó con un elegante vestido negro de la prestigiosa firma Versace. Destacando en el atuendo el llamativo escote en forma de V, el cual atrajo gran atención.

Dua Lipa en la alfrombra roja de los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Ellie Goulding

Ellie Goulding llegó a la alfombra roja con un vestido largo satinado del color de la temporada: durazno.

La intérprete de ‘Love Me Like You Do’ también se presentó en el escenario junto a Calvin Harris.

Ellie Goulding en la alfombra roja de Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

St. Vincent

La famosa cantautora estadounidense St. Vincent optó por un look sencillo y con toque de elegancia.

St. Vincent en los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Charli XCX

Una de las mejores vestidas de los Brit Awards 2024 fue, sin duda, Charli XCX. La cantante y compositora británica destacó con un vestido largo con una combinación de colores entre durazno, verde y rosa.

Charli XCX en los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Griff

La cantante británica, Griff, deslumbró con un vestido color crema con detalles en las mangas, combinado con color negro.

Griff los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Kylie Minogue

La cantante Kylie Monogue se mostró alegre y elegante en un vestido de color negro, el tono de la temporada. El corte del atuendo destacó su silueta, mostrando su elegancia y estilo.

Kylie Minogue los Brit Awards 2024 Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Raye

La cantante británica Raye brilló en la alfombra roja con un deslumbrante vestido negro. Raye saltó a la fama con su éxito By Your Side, en colaboración con Jonas Blue en 2016.

Raye en los Brit Awards 2024 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Dean McCullough

Dean McCullough llegó a la alfombra roja con un traje de color blanco con beige. McCullough es un presentador de Irlanda del Norte, en la actualidad es conocido por su trabajo en BBC Radio 1.

Dean McCullough los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Joe Keery

El actor y cantante Joe Keery optó por un look clásico en la alfombra roja de los Brit Awards. Keery también es conocido por su papel de Steve en la serie de Netflix, Stranger Things.

Joe Keery en los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Arielle Free

La DJ Arielle Free optó por un vestido corto con un escote en forma de corazón y de colores vibrantes.

Free es conocida por recorrer el mundo y por su mezcla única del house electrónico. Se ha presentado en BBC Radio 1 y es de origen escocés.

Arielle Free los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Maya Jama

La presentadora de televisión y DJ británica, Maya Jama lució un vestido negro con un pronunciado corte sirena.

Maya Jama poses for photographers upon arrival at the Brit Awards 2024 in London, Saturday, March. 2, 2024. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP)

Jess Glynne

La cantante británica Jess Glynne llenó de color la alfombra roja con su vestido color rosa combinado con una capa vinotinto.

Jess Glynne los Brit Awards 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

