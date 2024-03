Brit Awards 2024: ¿Quiénes son los máximos ganadores de esta edición?

Los Brit Awards 2024 llegaron a su final y dejaron grandes ganadores a su paso. Una de las sorpresas más gratas de la noche fueron los seis premios Brits para RAYE, la artista británica acaparó las categorías principales.

Sobre la “victoria” de Raya, Billboard destacó: “RAYE aún no está en su liga como superestrella mundial, pero después de esta fuerte muestra de apoyo en su país de origen, está en camino”.

La artista se llevó el premio de canción del año por ‘Escapism’ y también como mejor compositora. En uno de sus discursos expresó: “Estoy muy agradecida de ser reconocida como compositora, ya que este es un oficio que me apasiona y lo he sido desde que comencé mi viaje como música, y estoy muy agradecida con quienes votaron por mí para recibir este premio”.

RAYE sosteniendo su premio por ‘Canción del año’ por su pieza Escapism en los Brits 2024. Crédito: Alberto Pezzali/Invision/AP.

Otras de las ganadoras fueron Miley Cyrus por su canción ‘Flowers’ en la categoría de ‘Mejor canción internacional del año’, SZA como ‘Mejor artista internacional’, superando a Taylor Swift y la banda boygenius como ‘Mejor banda internacional del año’.

La banda se convirtió en el quinto grupo, solo compuesto por mujeres, en ganar esta categoría en la historia de los premios.

Entre los artistas que desfilaron por la alfombra roja de los Brits destacaron: Ellie Goulding, Calvis Harris, Tate McRae y Kylie Minogue.

A continuación, la lista de los ganadores principales de esta edición de los Brit Awards 2024:

Álbum británico del año

RAYE– My 21st Century Blues – ¡GANADORA!

Los otros nominados en esta categoría:

Blur – The Ballad of Darren

J Hus – Beautiful and Brutal Yard

Little Simz – No Thank You

Young Fathers – Heavy Heavy

Artista británico del año

RAYE – ¡Ganadora!

Otros nominados en esta categoría:

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Mejor grupo británico

Jungle – ¡GANADOR!

Otros grupos nominados en esta categoría:

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Young Fathers

Nuevo artista

RAYE – ¡Ganadora!

Otros artistas nominados en la categoría:

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Yussef Dayes

Canción del año

RAYE – Escapism – ¡Ganadora!

Otras canciones nominadas en la categoría:

Calvin Harris and Ellie Goulding – Miracle

Cassö, Raye and D-Block Europe – Prada

Central Cee – Let Go

Central Cee and Dave – Sprinter

Dua Lipa – Dance the Night

Ed Sheeran – Eyes Closed

J Hus – Who Told You

Kenya Grace – Strangers

Lewis Capaldi – Wish You the Best

PinkPantheress – Boy’s a Liar

Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry – Dancing Is Healing

Stormzy and Debbie – Firebabe

Switch Disco and Ella Henderson – React

Venbee and Goddard – Messy in Heaven

Mejor artista internacional

SZA – ¡Ganadora!

Otros artistas nominados:

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Mejor grupo internacional

Boygenius – ¡Ganadoras!

Otros grupos nominados en la categoría:

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Blink-182

Mejor canción internacional

Miley Cyrus – Flowers –¡Ganadora!

Otras canciones nominadas en la categoría:

Noah Kahan – Stick Season

Robin Schulz and Oliver Tree – Miss You

Olivia Rodrigo – Vampire

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Rema – Calm Down

SZA – Kill Bill

Tate McRae – Greedy

Tyla – Water

Billie Eilish – What Was I Made For

David Kushner – Daylight

Doja Cat – Paint the Town Red

Jazzy – Giving Me

Libianca – People

Meghan Trainor – Made You Look

Mejor artista pop

Dua Lipa – ¡Ganadora!

Otros artistas nominados en la categoría:

Calvin Harris

Charli XCX

Olivia Dean

Raye

