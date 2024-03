Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de marzo de 2024

Piscis

Te viene una semana de muchos cambios en los cuales debes de comenzar a ver por tu futuro y comenzar a trabajar en esos sueños y metas que tanto has tenido en mente. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Un compromiso o evento en el cual serás invitado es boda o bautizo. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas. Aprende a deslindarte de esas personas que lejos de sumarte solo te restan a tu vida. Se viene una fiesta o un evento sociable en el cual podría haber un encuentro con una persona del pasado. Vienen días cargados de cuestiones positivas las cuales tienes que aprovechar al máximo, no te dejes llevar por chismes de personas que no han hecho anda en su vida y que buscaran aféctate con malos comentarios. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 12, 34 y 48.

Acuario

Vienen días en los cuales pensarás mucho en el pasado y comenzarás a sentirte un poco melancólico a pensar en personas que ya no están en este mundo, una vela blanca Porfiria darte un poco de paz. Cuidado con lo que deseas sobre todo lo negativo porque se podría hacer realidad. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Date tu lugar y ponte más perra antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a fregar a la gestora de sus días. Tu mendigo orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de él primero. No hagas promesas que no vas a cumplir ni cierres las puertas del amor pues si estas soltero o soltera en estos días empezarás a desarrollar un sentimiento por una persona que acabas de conocer o estás por conocer, recuerda que, si no es lo que buscas o esperas, no ilusiones ni des falsas esperanzas. Posibilidades de contraer infecciones y problemas gastrointestinales debes de ponerte bien buzo o buza con tu alimentación y con quien te andas relacionando o metiendo porque hasta puedes ir a dar al hospital por tus descuidos, recuerda que tu puerco ya no está pa echarle tanto y menos a altas horas de la noche. Buen Roa de la suerte 18, 47 y 89.

Capricornio

Es momento de aprender de tus errores para no seguir cometiéndolos, no permitas que tu autoestima se vea dañado por nadie, hay personas que buscaran afectarte de muchas maneras y si les sigues el juego al final será una guerra de nunca acabar. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues esa información podría usarla contra ti. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo. Semana muy perra con muchas nuevas oportunidades, andarás modo “intuición”, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti. Números de la suerte 04, 29 y 78.

Sagitario

Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que no te aportan ni te suman nada a tu vida. Te vas a reunir con una persona de tu pasado que tuvo un sitio muy importante en tu vida amorosa. Recordarán bellos momentos. Cuidado con pensar cosas que no son, piensa con tu cabeza y no con tu corazón. Viene grandes cambios a tu vida una vez iniciando este nuevo ciclo del mes de marzo, pero deberás madurar en friega para que no te vuelvan a ver la cara de estúpida. No naciste para segundas oportunidades así que deja de perder tu valor y ponerte de oferte. Hay días en los que sentirás mucha inseguridad, debes de creer un poco más en ti y darte cuenta de que nadie merece robar tu paz y tranquilidad. Déjate de lamentaciones y ve por tu objetivo, ya no es momento de seguir en el suelo y lamentarse por lo que no pudo ser en el pasado. Saldrás de un problema que te ha afectado en estas últimas semanas, ya no te preocupes tanto por lo que tiene solución. Ten mucho cuidado con lo que deseas porque por lo regular sueles atraer las cosas negativas. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. Números de la suerte 14, 46 y 78.

Escorpión

En caso de no tener pareja no te achicopales que te anda rondando una persona del signo de agua, hay posibilidades de encuentro sexual con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale maíz seguir ahí. Familiar se enferma, nada de gravedad. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. Termino de relación en amistad o familia. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio, eso te dejará grandes ganancias económicas. No te dejes influenciar por tus amistades, pues en algunas ocasiones llegas a tomar muy enserio lo que ellas te dicen y no analizas la situación, no te dejes manipular por ellos o ellas y aprende a tomar tus propias decisiones. No permitas que personas que apenas conoces den su opinión acerca de tus decisiones o te arriesgas a cometer esos errores que tanto has evitado. Posibilidades de salir de fiesta o reunión esta semana, tendrás noticias mediante un mje de texto o llamada de una persona que te gusta, pero te daba temor hablarle, trata de no ser tan en jaquecoso o en jaquecosa o solo lograrás fastidiarlo o fastidiarla. Número de la suerte 23, 46 y 79.

Libra

Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas tiene que ver con negocios turbios. Dinero que te debían regresa. Una amistad te va a buscar muy pronto para contarte puros chismes, no caigas en sus juegos solo para la oreja y no digas nada, pues eso que te contará te va servir para en el futuro salir de un problema o chisme en el que te meterán. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. No te atontes demasiado o terminará convirtiéndote en un mendigo títere. Un problema que te ha traído bien preocupado o preocupada empezará a ver la luz, no decaigas si al principio sientes que no lo vas a lograr, recuerda que cuando más obscuro se pone es porque estás por ver la luz. Un amor a distancia solo te está afectando tu existencia pues no te deja iniciar nuevo romance ni esa persona da ese paso, no pierdas tu tiempo ahí y menos si esta persona ya tiene una relación, a veces te humillas tanto y te conformas con tan poco que te desvaloras mucho. Números de la suerte 03, 28 y 56.

Virgo

Esta semana va ser de muchos cambios, este mes de marzo va llegar con mucha intensidad, haz los cambios que tengas que realizar y procura que vayan encaminados a resolver situaciones en las que has estado estancado. No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Quien te quiera que se esfuerce para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Aguas con los chismes pues serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia, recuerda que las personas son muy perras y con tal de dañarte y meterte en problemas son muy de ir a contar eso que tú de buena gente les confías. Posibilidades de salir de fiesta con amistades o familiares. Necesitas ser más creyente de lo divino pues eso te dará la fuerza y esperanza para resolver cualquier problema que se pueda presentar. Aléjate de personas que solo te buscan pa llevarte chismes, solo te van a poner de mal humors. Suerte en números con terminación 35, 67 y 91.

Leo

Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Sueño que te indicarán lo que podría pasar. Tendrás visiones o estarás en lugares que recordarás que ya antes anduviste ahí. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho, amistades falsas estarán a la orden del día y existen muchas posibilidades de que te enteres de habladurías de quienes creías tus amigos o amigas. Empezarás a encontrar esa paz que tanto has necesitado y tanta falta te ha hecho, tu vida comenzará a cobrar un nuevo sentido pues comenzará a nacer un sentimiento muy especial por alguien a quien conociste hace poco tiempo, no tengas miedo en dar tu ese paso pues recuerda que el tiempo es muy corto, disfruta al máximo a esa persona y trata de mostrar tus sentimientos hacia él o ella pues esa será la clave para que el sentimiento sea reciproco. Números de la suerte 19, 28 y 56.

Cancer

Viaje en puerta con amistades o pareja. Ten cuidado con una traición que sucederá en cualquier momento y podrías caer en depresión. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana. No descuides tu alimentación y bájale a las cenas pues es lo que te está engordando mucho. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento. No seas tan cusco o cusca y espera a que las relaciones maduren, no es necesario aflojarle en la primera cita a quien te interesa para saber si hay o no competitividad, recuerda que es mejor esperar y esperar pues eso va fortalecer y hacer más intensa la relación, lo que se consigue pronto se desecha pronto. A veces tú ingenuidad te hace confiar mucho en las personas y por esa razón sales bien decepcionado o decepcionada y lastimada, no caigas en esos juegos y no confíes ni en tu sombra. Números de la suerte 25, 49 y 65.

Géminis

Es momento de aprender de los errores y no volver a tropezar con la misma piedra, cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que nos sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. En cuestiones de trabajo no hagas ningún cambio por el momento pues no se ve buen escenario para ti, si tienes un trabajo y quieres algo mejor ve por eso, pero no sueltes lo que tienes hasta no tener asegurado lo nuevo. Si no tienes pareja es porque no has aprendido a valorarte y quererte, no cometas el error que todos cometen y te enredes con cualquier persona por el simple hecho de no querer estar solo o sola, recuerda que el tiempo perfecto para poder iniciar una relación será cuando sepas vivir en soledad y seas feliz. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 15, 24 y 77.

Tauro

Caídas y partidas de madre en puerta, y te vas enterar de un chisme de una amistad no lo podrás creer. Se viene un embarazo dentro de la familia debido a un descuido. No te dejes llevar por chismes de amistades las cuales buscaran aféctate de muchas maneras.

Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo solo toma tus precauciones. Deja las lamentaciones para otra ocasión, es momento que te pongas las pilas y salgas ya del bache en que te has encontrado en todo este tiempo, recuerda que las caídas sirven para aprender del golpe y no para encariñarte con la piedra. Necesitas ser más hijo e hija de la tiznada con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna. Números de la suerte para esta semana 13, 37 y 79.

Aries

¡Se avecinan movimientos en el área del dinero y tramites y documentos por arreglar, no dejes todo para el último y termina esos pendientes para no meterte en problemas o atrasarte en situaciones que tienes que resolver de ya! No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar un chorro el lograr perder peso. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. Mucha suerte en juegos de azar con terminación en 12, 35 67. Tu color del dia rojo.