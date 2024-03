Lily Gladstone quiere ser presentadora de Saturday Night Live

Lily Gladstone quiere aparecer en televisión. Recientemente, la actriz, quien aspira al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Killers of the Flower Moon, reveló que quiere participar en Saturday Night Live.

En una entrevista con la revista People, Gladstone, la primera actriz nativa americana nominada en los Oscar, contó que sueña ser presentadora de Saturday Night Live.

“Ese ha sido probablemente un sueño que he mantenido por mi cuenta”, dijo Gladstone. “Mis padres, y creo que es lo que dice la gente cuando aspiras a actuar y quieren alentarte cuando eres niño, es como, ‘Oh, algún día obtendrás un Oscar’. Así que casi se convierte en un tópico. Pero lo que siempre quise hacer si tuviera este momento es presentar SNL”, confesó la actriz de 37 años de edad.

Gladstone está nominada como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, en el edición 96 de los Premios Oscar, que se entregarán el próximo domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Lily Gladstone, de ascendencia Siksikaitsitapi y Niimiipuu, es la primera actriz nativa americana nominada a un Oscar y la cuarta actriz indígena en obtener una nominación en la categoría a Mejor Actriz de Reparto en los premios de La Academia.

Antes de Gladstone, la última mujer indígena nominada en la categoría a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar había sido la mexicana Yalitza Aparicio por su papel en Roma, de Alfonso Cuarón.

En la entrevista con la revista People, Gladstone también contó qué es lo que más le emociona de la ceremonia de los Oscar. “Creo que simplemente estar allí y absorber la magnitud del impacto que ha tenido esta película”, dijo. “Estoy muy emocionada de poder compartir esto”, agregó.

Sobre a quién lleva a la ceremonia, la actriz dijo que irá acompañada por su familia. “Voy a tener familia. Familia conmigo y familia animándome desde casa”, dijo.

Lily Gladstone comenzó su carrera como actriz en 2012. Ha tenido papeles en películas y series como Certain Women, Buster’s Mal Heart, Billions y Killers of the Flower Moon, por la que ha tenido mayor reconocimiento.

Seguir leyendo: