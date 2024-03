Cristiano Ronaldo fue víctima de muchas burlas al resbalar intentando un regate a lo Ronaldinho

Cristiano Ronaldo tuvo uno de sus peores partidos jugados desde que aterrizó en Arabia Saudita y se uniformó con el Al Nassr, al caer derrotados 1 gol por 0 ante el Al Ain, en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League de Asia.

El delantero y capitán de la selección nacional de Portugal de 39 años de edad, no tuvo el mejor rendimiento sobre el campo de juego y no pudo ser el mismo CR7 desequilibrante y el Al Nassr simplemente no pudo ante los dirigidos por la leyenda argentina, Hernán Crespo. El Al Ain se consolidó en el partido al anotar el único gol al minuto 44 de juego de la primera parte del partido, de la mano de Soufiane Rahimi, en una acción donde el portero del Al Nassr, el colombiano David Ospina, no pudo hacer nada para evitarlo.

Una jugada impresionante y técnica

El gol de la escuadra de los Emiratos Árabes llegaría gracias a una asistencia magistral del jugador paraguayo Alejandro Romero Gamarra. Cabe destacar que el jugador español Aymeric Laporte fue expulsado del encuentro en los minutos finales del mismo, en el preciso momento cuando ‘El Bicho’ casi conseguía el empate del encuentro con un gol de media cancha y por muy poco bate la portería defendida por Khalid Eisa.

Los fanáticos siguen provocando a Cristiano

Como ha ocurrido a lo largo de la temporada, los fanáticos de los equipos rivales del Al Nassr continúan provocando a más no poder a Ronaldo con los canticos en referencia a la estrella del Inter Miami de la Major League Soccer, Lionel Andrés Messi y en esta ocasión los que hicieron acto de presencia en el estadio Hazza Bin Zayed, no perdieron tiempo y cantaron a todo pulmón el “Meeessi, Meeessi”.

En esta ocasión y con una sanción salarial y de un partido muy fresca, Ronaldo no reaccionó de mala manera y simplemente ignoró la provocación de los fanáticos del Al Ain.

Ronaldo buscó emular a Ronaldinho Gaúcho

Sin embargo, hubo un pasaje del partido que despertó una vez más las provocaciones de los hinchas del Al Ain pero en esta ocasión en forma de burlas y también llegó hasta los internautas en las redes sociales; el ex jugador del Manchester United, Real Madrid y la Juventus intentó imitar un regate realizado anteriormente por el brasileño Ronaldinho Gaúcho, una bicicleta con pisada, pero finalmente se tropezó, el balón le quedó un poco atrás, y fue cuando Yahia Nader y el argentino Matías Palacios entraron en acción con agresividad para robarle el balón y Ronaldo cayó al césped.

“Por fin puedo decir que juego como Cristiano Ronaldo”, bromeó un usuario de la red social X (anteriormente Twitter). ¿Por qué le hicieron falta? Debieron dejarlo regatear y avergonzarse más”. se lamentó un segundo. “Pasando vergüenza en la Liga de los camellos”, se burló un tercero. “Estoy llorando, qué carajo intentaba hacer”, se preguntó otro.

Sin embargo, y ante todas las burlas y provocaciones que el portugués ha recibido, Cristiano Ronaldo continúa siendo y haciendo la diferencia cada vez que pisa un campo de fútbol. CR7 acumular un total de 42 goles, ha repartido 13 asistencias en 49 juegos disputados, algo que sorprende muchísimo para el máximo goleador de la temporada 2023.

¿Ronaldo cerca del retiro?

“Cristiano, un año más y luego de termina”, fueron las palabras de la pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez en conversación que sostuvo en La Semana de la Moda en Francia. Luego le consultaron de nuevo: “¿un año?”, y Rodríguez dejó en claro que “quizá dos. No sé”. Con Al Nassr Ronaldo tiene contrato vigente hasta el mes de junio de 2025.

