Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de marzo de 2024

Piscis

Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Ten cuidado con una caída o con accidente. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces ni maíz. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tú, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Deja de tratar de resolver problemas de otras personas y resulve primero los tuyos. Bajale a los celos, ya estas piors que la PGR investigando hasta donde no debes, no creas todo lo que la gente te diga ni confies en todas las personas. Aléjate de personas que fuman o se las truenan, vienen problemas en los pulmones y enfermedades respiratorias, te está afectando un friego el organismo ya que eres muy receptivo a esos tóxicos.

Acuario

Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor afectan tus proyectos y planes con malas vibras y envidias. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Recuerda que el dinero no es importante pero es preferible chillar en un ferrari que en un bocho. Cuida mas tu economía y no gastes en tonterías. Si tienes una relación no te preocupes por 3ras personas, no veas muros donde no los hay, a veces te alucinas un friego y culpas a tu piores nada de cosas en las que no tiene vela en ese entierro, no la sigas cagando ni te expongas a que te bufe, no vale la pena.

Capricornio

Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito, te ayudara a no recibir esas energías negativas. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta que existen mejores opciones. El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los afecte. Aprende a ser más sinciero o sincera y no escondas nada, recuerda que si te cachan en la mentira resultará muy dificil que vuelvan a confiar en ti. Si eres de los o las que fuman y tantas ganas tienes de succionar o llevarte algo al hocico metete un pito y deja de gastar en cosas que lejos de beneficiarte y hacer atractivo o atractiva solo te dañan. Regresas poco a poco a la miércoles de la cual te costó un friegos de trabajo salir, eres una persona de oportunidades pero también bien orgulloso y orgullosa, solo recuerda que si vas a dar una segunda oportunidad será bajo tus propias reglas.

Sagitario

A medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Vienen problemas legales tuyos o de algún familiar o conocido, comenzarás a ver la fregada luz y esos centavos que ya dabas por perdidos van a regresar, dinerito en puerta, cómprate garras o algo que de verdad necesites y no gastes en tonterías ni se lo des a tu piores nada para el pisto porque eres muy de esas para quedar bien. Antes de apuntar con tu dedo y juzgar a alguien recuerda que 4 dedos más te están apuntando a ti. No te des aires de santurrón o santurrona que bien sabemos que no eres un ejemplo a seguir porque le has taloneado friego y le has pulguiado a tu manera.

Escorpión

Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida. Aléjate de gente triste que lo único que logran es ponerte de malas y bajarte el autoestima y los ánimos, bastante tienes con la vida que llevas como para también tener que cargar con la de los demás. Ya no sigas tragando nomas por tragar, se debe de comer solo a las horas que son y no cada media hora no me friegues, no te llenes la piñata más de lo que es, recuerda que si comes moderadamente no tienes porque ponerte como ballena.

Libra

Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. Aprende a decir que no y a deslindarte de cuanto problema no sea tuyo o no lograrás ver la salida. Cuidado con amores de una noche y con gastos innecesarios que podrían ponerte de malas. Comenzarás a darte cuenta lo tonto que has sido todo este tiempo por estar insistiéndole a gente que no te quiere y jamás te querrá como tú piensas, ya por favors no pierdas el tiempo en esas tonterías, debes saber que la vida es bien corta pa darle tu tiempo a quien se lo pasa por el arco del triunfo.

Virgo

En cuestión de amor tienes posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender tonterías que no te dejan nada de por medio. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Mejor despierta de una buena vez y date cuenta de la realidad en la que estás viviendo, no vale la pena mendigarles amor a personas que lo desconocen. Empezarás a encontrar la salida a un montonal de problemas que te traían bien fumado y fumada. A veces eres bien optimista y eso te ayuda a salir de las depresiones y problemas que te ponen mal, a veces te cansas de ser tan fuerte y cuando caes al hoyo batallas un friego pa levantarte. Abre bien los ojos que la felicidad que tanto buscas esta a tu alrededor, te distraes buscando esa felicidad en personas incorrectas o en cosas materiales que al final se acaban y no sirven ni para chingar a su madre.

Leo

Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este próximo fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas son culeis tú eres culeis y media. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Recuerda que algunas veces se requiere pensar mal de las personas para de esa manera no caer en sus juegos, ya no confíes ni en tu sombra, debes aprende a quererte más para poder querer a las demás personas. Es momento de cambiar tu estado de ánimo y ser más positivo en cuanto a lo que sucede a ti al rededor, todo tiene solución solo es cuestión que no te encasilles en esos problemas o la manera en que ves tu vida. Andas bien bipolar y con cambios perros de humor unos días bien feliz otros andas que te lleva la fregada, por un lado quieres más espacio para hacer tus cosas, lo que es más libertad, pero por otro le tienes miedo a la soledad. No te confundas criatura, debes aprender que la soledad no es mala, te va ayudar a conocerte y ser más fuerte y sobre todo a pensar mejor las cosas.

Cancer

A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Traes unos pendientes que te han quitado un el sueño, pues bájale a tu estrés que todo se empezará a resolver favorablemente, no te compliques la vida con tonterías que solo te buscan por un rato o cuando necesitan algo. Uno de tus sueños se va hacer realidad y eso se debe a que le has taloneado un friego pa conseguirlo, pero solo uno, así que ni te me emociones será en el ámbito más que nada del amors o amistad.

Géminis

Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta vivir bien, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Aprende a estar más pendiente de tu familia y tu casa pues a veces la descuidas por atender a personas que no te dejan nada de provecho y solo te causan dolores de cabeza. Semana de ofrece la caricia y darle al cuerpo lo que pide a gritos y le has negado. Momento de dejar de lamentarse por lo que pudo haber sido o no fue. Es momento que creas más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas o te propongas, amores de una noche en puerta y posibilidad hasta de realizar un viaje.

Tauro

Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Hay probabilidades de que una persona cercana a ti te declare su amors puede ser una amistad o alguien que vive en tu colonia, pero tiene muchas dudas porque no le has mostrado interes, no te me atontes y coquetea más pa que logres identificars quien es, recuerda que ya no estas pa estar escogiendo o seleccionando criatura, necesitas ponerte las pilas o vas a pasar a ser el solteron o solterona de la familia! que por cierto no es malo! pero la gente es muy perra pa criticar y bufar la soltería!.

Aries

Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Es importante que tengas bien presente que nadie va meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Se te anda humectando el asunto y eso es señal de que urge un amors que te enseñe amar a Dios en tierra ajena y te de una buena estrujeada, eres muy de bajarte las calores manualmente y eso se te está haciendo vicio al punto que te puede probacars algún problema más adelante. Entras en un ciclo en el cual te entuciasmaras bien rápido y creeras la bola de sandeses y tonterías que la gente te dice, no aceptes jales en estos días ni compres terrenos ni nada que te ofrescan hasta que no pase este ciclo para que no vayas a cometer tonterías de las cuales en un futuro cercano te me arrepientas! deja ya de creer en lo que la gente anda ladrando o busiferando de ti, de tu familia y de tus amigos, si tu estas conciente que son ya puras mentiras qué te importa lo que digan, no te mortifiques por esas fregaderas y ocupate de otras que has descuidado, sacudete la tierra y mandalos a la gaver a esa gente que no tiene quihacers