Inmigrantes indocumentados serían elegibles a préstamos para primera vivienda en California

Los inmigrantes indocumentados podrían ser elegibles para recibir préstamos que les permitieran la compra de su primera vivienda, de acuerdo con un proyecto de ley presentado en California.

El 16 de enero de 2024, el asambleísta demócrata Joaquín Arámbula presentó el Proyecto de Ley AB 1840, que contempla la posibilidad de crear una forma alternativa para que los inmigrantes sin papeles tengan a su alcance la oportunidad de adquirir una vivienda por primera vez.

La iniciativa está destinada para ampliar los criterios de elegibilidad para un programa de préstamos en California que permita incluir a inmigrantes indocumentados de una casa por primera ocasión.

El Proyecto de Ley AB 1840 establece que “un solicitante bajo el programa no será descalificado únicamente por su estatus migratorio”.

“Esa ambigüedad para las personas indocumentadas, a pesar de que han calificado según los criterios existentes, como tener una hipoteca calificada, subraya la necesidad apremiante de que introduzcamos legislación“, expresó el asambleísta Arámbula a Los Ángeles Times.

La iniciativa tiene como base el programa California Dream for All Shared Appreciation Loans, impulsada durante la primavera del 2023 para brindar a los compradores de vivienda por primera vez que califiquen a un préstamo que cubra hasta el 20% del precio de compra de una propiedad que no acumulará intereses ni requerirá pagos mensuales.

En cambio, se espera que los prestatarios devuelvan el monto original del préstamo, además de un 20% del aumento en el valor de la vivienda cuando la hipoteca de la propiedad se refinancie o se venda.

Originalmente, el Proyecto de Ley AB 1840 tenía el propósito de “otorgar préstamos de apreciación compartida” a ciudadanos de ingresos bajos y medios. Con la ampliación presentada por Arámbula, la legislación se ampliaría para permitir que el programa incluya a inmigrantes indocumentados en el grupo de elegibilidad.

El proyecto de ley busca apoyar a los inmigrantes indocumentados que compran vivienda por primera vez. Crédito: Reed Saxon | AP

“El programa California Dream for All ya existe. Se estableció para ayudar a las personas de ingresos bajos y medios a comprar viviendas, pero el programa no ha sido claro acerca de la elegibilidad para las personas indocumentadas, y AB 1840 aborda ese tema”, dijo Arámbula en un comunicado enviado a la cadena Fox.

“Cualquiera que cumpla con los criterios del programa puede solicitar este programa de préstamos. Y, para calificar, se debe obtener un préstamo bancario o una hipoteca. La AB 1840 trata de brindar una oportunidad para ser propietario de una vivienda, lo que sabemos permite a las familias obtener seguridad y estabilidad financiera”, agregó el asambleísta.

Arámbula consideró que la capacidad de lograrlo podrá fortalecer las economías locales, lo que beneficia a todas las personas que consideran como hogar a California.

Según Los Ángeles Times, el programa de préstamos de California registró 2,300 solicitantes en menos de dos semanas el año pasado antes de que se suspendieran las solicitudes, y que se reemplazaría el sistema de orden de llegada con una lotería.

Sin embargo, persiste la preocupación ante el aumento en todo el país de la crisis migratoria, con el uso de recursos disponibles en diferentes estados.

