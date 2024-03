Sean O’Malley sobre polémicas de Ryan García: “Volverse famoso a una edad temprana es peligroso”

Sean O’Malley, campeón de peso gallo de UFC, habló sobre el comportamiento errático de Ryan García en los últimos días y cree que el haberse vuelto popular a tan temprana edad hizo que se le subiera la fama a la cabeza.

En una entrevista con BoxingScene, O’Malley indicó que García podría estar pasando por “una pequeña fase” y le aconsejó que se rodeara de buenas personas que lo mantuvieran concentrado en su carrera para seguir creciendo como profesional.

“Es un niño joven y ganó mucho dinero. Volverse popular y famoso a una edad temprana es peligroso. El dinero, la fama, se te sube a la cabeza. Parece que no tiene buena gente a su alrededor. Necesitas buenas personas a tu alrededor para mantenerte concentrado y poder seguir ascendiendo. No es que no pueda hacerlo, tal vez esté pasando por una pequeña fase”, dijo.

Ryan García ha generado mucha polémica sobre su comportamiento en las conferencias de prensa y redes sociales. Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que en una transmisión en vivo en los Espacios de X (anteriormente Twitter), Ryan García admitió que estaba drogado y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica, ya que algunos pensaron que podría estar consumiendo cocaína, rumor que él mismo desmintió en la conferencia de prensa en Los Ángeles.

“Quiero clarificar algo. Yo no uso cocaína. Yo bebo y fumo marihuana… y lo mismo hace la mayoría de la gente en este salón”, aclaró.

Aunque se desconoce si esto es una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que se trate de un troleo como él lo ha hecho ver.

Muchos seguidores y hasta los Haney creen que King Ry abandonará la pelea después de toda la polémica que ha generado con el uso de drogas y su comportamiento errático en las conferencias de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento más importante de su carrera.

Devin Haney y Ryan García en su primer cara a cara oficial en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

