Dakota Johnson dice que no volverá a trabajar en una película como “Madame Web”

Dakota Johnson ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel al interpretar a “Cassie Web” en la película “Madame Web”. Sin embargo, los resultados en las taquillas a nivel mundial no fueron los esperados, y ella ha hecho declaraciones al respecto, ya que no planea volver a trabajar en una cinta de superhéroes.

Entrevistada para la revista Bustle, Johnson habló sobre la fría recepción de la cinta que dirigió S.J. Clarkson: “Desafortunadamente no estoy sorprendida de que esto haya fracasado de esa forma…Es muy difícil hacer películas, y en estas grandes películas que se hacen (e incluso está empezando a suceder con las más pequeñas, que es lo que realmente me asusta) las decisiones las toman comités, y al arte no le va bien cuando está hecho por comité”.

La actriz de 34 años también comentó que actualmente se le da poca importancia a los directores: “Las películas las hacen un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que el público es extremadamente inteligente, y los ejecutivos han empezado a creer que no lo son. El público siempre podrá detectar tonterías. Incluso si se empiezan a hacer películas con inteligencia artificial, los humanos no van a querer verlas”.

A pesar de todo ello, Dakota guarda buenos recuerdos de “Madame Web”: “Definitivamente fue toda una experiencia para mí hacer esa película. Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora. Pero a veces, en esta industria, firmas para trabajar en algo, y después, cuando ya estás haciéndolo, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: ‘Espera, ¿qué?’ Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que ha sido despedazado, pero a la vez no puedo decir que no lo entiendo”.

“Madame Web” sigue exhibiéndose en cines a nivel mundial; en Estados Unidos ha recaudado más de $41 millones de dólares. Hace algunas semanas Dakota Johnson se presentó como conductora de un episodio del programa “Saturday Night Live”, pero hasta el momento no ha anunciado un próximo proyecto en cine.

Sigue leyendo: