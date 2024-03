Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de marzo de 2024

Piscis

Piscis. Es un signo muy sensible y puede estar listo para perdonar cualquier ofensa, incluso la traición. Pero el desequilibrio en una relación, como muchos episodios de celos, puede llevar a los de piscis a romper con la pareja. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana. Empiezas a sentirle sabor a la vida y eso se debe a que todas esas tristezas y problemas que te agobiaron en el pasado comenzaron ya a sanar, no bajes la guardia y sigue con tu actitud positiva con la vida, esa es la clave para salir de cualquier pozo en el que caigas. Momento de cambios importantes sobre todo en la familia, tienen que mejorar mucho las relaciones. Cuidado con golpes o caídas pues estará propenso a que suceda algún accidente. Amores de una noche muy presentes. Quien menos te imaginas se acercará a ti para ayudarte solucionar unos pedos que traías pendientes desde hace algunas semanas.

Acuario

Acuario. Si le dices, por ejemplo, a un acuariano que lo amas, él te dirá que te quiere como amiga. Tendrás que decirle que lo amas varias veces para que él pase a confiar en tu sentimiento. La aparente libertad de los acuario es falsa. En realidad se trata de personas solitarias y con miedo de establecer relaciones afectivas más profundas, por el temor de sufrir enseguida. Oportunidad de iniciar negocio con una amistad, te van a llegar chismes y dimes y diretes de personas que menos pensabas, que no te afecte nada de eso y se te resbalen esas cuestiones, es posible que en estos días sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y ya no es parte de tu vida, no te claves tanto en ese asunto y deja que las cosas tomen su curso, se aproximan cambios de temperamento y de humor, podrías dañar a personas muy importantes para ti. Un amor de tierras lejanas entra a tu vida, sin darte cuenta empezarás a desarrollar ese sentimiento que hace mucho no sentías, esta vez hay muchas posibilidades de ser feliz, pon mucha atención y no pierdas esa oportunidad. Necesitas no descuidar tu salud, descansar mas, no dejar las cosas para el ultimo en tu trabajo y llevar una dieta balanceada, solo así lograrás regular tu organismo y tu estado de animo, recuerda que eso también afecta tu autoestima!

Capricornio

Capricornio. La persona de este signo tiende a mostrarse serio, comedido y compenetrado en una relación. Por su forma de ser, termina por no generarle celos a su compañera, aprovechando, así, la confianza que las personas depositan en él para esperar reciprocidad. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas. Te esperan cambios muy importantes en tu vida, ponte las pilas y no te dejes caer por nadie, recibirás criticas de personas que no te ven con buenos ojos, es posible que la vida te ponga una prueba en la cual tendrás que aprender muchas cosas entre esas cosas ser más paciente con las personas y no desesperarte tan pronto. La vida se empeña en devolverte con creses lo que te debía en el pasado aprovechalo y no te atontes, ya no sigas esperando a quien no regresará, date una nueva oportunidad y dale pal ante, que te valga mauser lo que la gente piense o diga sobre tu persona, sino te da pa el gasto no tiene porque ser tomada en cuenta su opinión.

Sagitario

Sagitario Es una persona leal, sincera y honesta en las relaciones y por eso busca el mismo comportamiento en la persona que ama. Si se decepciona profundamente, el sagitario puede ahogar sus penas en una buena fiesta. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va sorprender mucho pues comenzará a sentir cierta atracción por ti. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. No temas a cambios recuerda que esos te ayudarán a tener otra visión y otras oportunidades para mejorar. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Si ya tienes una relación y ha habido problemas de celos o discusiones por asuntos de dinero o de familiares, todo mejorará en la medida en que pongas las cartas en la mesa, es necesario que dejen en claro de qué manera se van a solucionar esos problemas y en los cuales ambos puedan participar, la responsabilidad de una relación es de los dos y si uno no está dispuesto a participar la relación se la va llevar la fregada.

Escorpio

Escorpio. Es uno de los signos más intuitivos del Zodiaco y cuando siente que la relación está en peligro, es capaz de intentar una y mil veces salvar la pareja. Pero, cuidado para no confundir la intuición con los celos. Quien es de escorpio es capaz de vislumbrar incluso aquello que se parece oculto para las demás personas. El dicho «ojos que no ven, corazón que no siente» no sirve para los escorpio. Podrías sentir necesidad de revisar en tu pasado, deja eso ahí pues no hay nada nuevo que ofrecerte. Te viene la llegada de un dinero extra pero también de una noticia nada agradable que te va hacer dudar de muchas personas, no cometas equivocaciones y trata de poner en su lugar a esas personas que tratan de sobrepasarse contigo. Cambios en tu temperamento y en tu manera de ver la vida, cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es momento de despabilarte y que veas la vida de manera distinta, no tengas miedo a lo que venga, disfruta cada caída y la llegada de nuevas personas a tu vida. Una amistad te va hacer recordar momentos del pasado que te van a pones bien achicopalado o achicopalada, recuerda que los recuerdos son solo eso recuerdos, aprende a vivir en tu presente y recordar las experiencias pasadas con amor pero nunca permitir que el pasado te dañe lo que estás viviendo o estás por vivir.

Libra

Libra. Es el signo directamente vinculado al amor, a la alegría y a la armonía. Es la representación zodiacal de la diosa Afrodita, por lo que si siente celos él va a pensar que eres demasiado infantil y que no mereces sus nobles sentimientos. Cuídate de amores de una noche. Semana intensa de muchos cambios, es probable que la vida te llene de sorpresas en los próximos días persona que te hizo daño y lastimo comenzará a retirarse de tu vida. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de Capricornio o Géminis que te va enseñar grandes cosas. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Si esa amistad se está alejando de ti, sus motivos tendrá, no te preocupes ya por eso quien quiera estar contigo hará todo porque así sea quien no a la fregada que tu eres de los pocos signos que no naciste pa mendigar ni andar rogando a nadie y menos por cariño, eres uno de los signos más fuertes y con más facilidad de atraer a las personas, uno se va llegan 3 o 4! No te preocupes por eso y mejor enfoca tu mirada en quien de verdad lo valora.

Virgo

Virgo. Es muy pragmático y de temperamento muy racional. Los hombres de este signo tienen la tendencia a querer resolver las situaciones embarazosas de los celos de una manera más objetiva y práctica. Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges. Es momento de enfrentar lo que la vida está poniendo en tu camino, algunas veces te desesperas y achicopalas mucho al no poder lograr lo que quieres, dale tiempo al tiempo para que todo madure y las cosas lleguen a su tiempo. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a terceras personas, recuerda que el karma no duerme y cuando menos acuerde podrías pagar lo que hiciste. Viene una reunión o evento social en el que conocerás a una persona que te va a caers muy bien al punto de que nacerá una bella amistad la cual según se cultive pueda terminar en una relación o amor de meses. Si te mintieron, te traicionaron, te engañaron ya el tiempo, la vida y el karma se encargarán de cobrar a quien te dejo como estas! Así que debes aprender a que lo pasado ya está en el pasado, aprende de los errores y no tropieces ya con la mismas piedras.

Leo

Leo. Tiende a tomarse en cuenta tan solo a sí mismo, por eso termina por no darle atención a su amada y no demuestra sus celos. Pero también tiene una naturaleza teatral, lo que significa que, si tiene que demostrar sus sentimientos, lo hará de la forma más dramática posible. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o perdidas en los dineros. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado pues solo busca sacar información. Cada día estarás mas consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza, nuevos amores se visualizan en tu terreno entre ellos uno regresa de entre los muertos osea del pasado y otro proviene de una amistad, no vuelvas a lo mismo y ve por cosas mejores. Chismes en tu trabajo por parte de compañeros o compañeras, que te valga mauser tu haz lo tuyo y no des motivos para que hablen de ti, recuerda que al final la verdad saldrá a flote. Aguas con amistades de piel morena están tramando algo para hacerte quedar mal, no confíes tanto y mejor pon distancia, tu corazón te va indicar en quien sí y en quien no debes de confiars.

Cancer

Cáncer. Son personas más nostálgicos y románticos. Como son muy sentimentales, sus celos son sentidos en una especie de tempestad de emociones. Ese sentimiento no le hace bien y puede terminar por crear una úlcera gástrica. Ten cuidado con volver a tropezar con la misma piedra no tiene caso comer lo que ya te merendaste en tu pasado. Cuídate de dolores en el estomago podrías enfermarte en próximas fechas. Es probable que tengas sueños premonitorios los cuales te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas. La llegada de una persona en próximas semanas te va ayudar mucho a encontrarle sentido a muchos de tus proyectos y de tus metas. Oportunidad de reunión o salida con amistades, se la pasarán genial. Aguas con lo que pasa por tu cabeza sueles atraer lo que piensas sobre todo cuestiones negativas. Si en el amor te fue mal no te sientas decepcionad@ ni cierres esa puerta, recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama! Así que arreglate y ponte muy bitch para recibir nuevas propuestas y oportunidades para amar y ser amado o amada no te cierres a esas oportunidades, recuerda que a eso se vino a este mundo.

Géminis

Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad. Ten cuidado con la manera en que te vas a relacionar con nuevas personas con las que tendrás que convivir por el área laboral o en las amistades, podrías despertar muchas envidias pues habrá una persona de mandos superiores que te va apoyar mucho. No dejes para otro día lo que tienes que hacer hoy, recuerda que cuando haces las cosas con buena gana y ánimo es cuando mejor te sale, te llegará dinero de un pago que estaba pendiente. Suelta eso que te esta dañado y haciendo daño, no te sigas flagelando ni dañando con cosas que ya fueron o jamás serán, si esa relación termino o si esa amistad ya no quiso seguir suelta y aprende a enfrentar el dolor y levantarte para ser feliz, recuerda que todos semos reemplazables y tu fuerza va depender de cuando te quieres a ti mismo o misma. Andaras muy bufadors o bufadora no te metas en chismes y no cometas los mismos errores del pasado, a veces eres muy lengua suelta y eso te ocasiona que caigas en provocaciones de 3ras personas que lo único que buscan es dañarte y traerte entre boca y boca.

Tauro

Tauro. El hombre de este signo es muy apegado y cuando siente celos, reacciona exactamente como un toro bravo, cuya furia es difícil de controlar. La ventaja del taurino es su sensualidad y tranquilidad durante los momentos de afecto, lo que puede ayudar a equilibrar un poco esa reacción explosiva y dominadora. La llegada de nuevas propuestas y cambios te ayudarán mucho en estos días, en más fe en tu poder de atracción pues oportunidades en el amor siempre has tenido pero has enfocado tus energías en personas que no te dejan nada de provecho. Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. Cuídate de cambios de humor que podrían dañar a tus seres queridos y al final terminarás lamentándote. Cuídate mucho de problemas gastrointesinales, estas tragando mucho y eso te va ocasionar algunas diarreas o malestares de empacho!, bajale a la comida y come más fibra para amacizar el asunto! Vienen compras en puerta y una reunión o salida con amistades a comida o cena!

Aries

Aries. Es enérgico en todas sus acciones, incluso a la hora de demostrar sus celos. Se muestra iracundo y peleador, pero cuando está realmente enamorado se amansa rápidamente y trata de hacer las paces. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto. Tu sentido de humor a cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería pues tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas, en el amor vienen grandes cambios pues una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas. Si tienes pareja deja de andar picándole el buche, te encanta la mala vida y no te hayas sin estar peleando o echándole a tu pareja, y cuando se arma el pleito te haces el ofendido o la ofendida al punto de traer problemas del pasado a tu relación para justificar tus errores, si vas estar haciendo eso cada que no tengas qué hacer solo lograreás hartar a tu pareja al punto que te deje y mande al chorizo por chisquiado o chisquiada.