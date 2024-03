Joe Biden elogia la valentía de Nikki Haley para declinar a su candidatura

Al enterarse de la declinación de Nikki Haley como aspirante a la candidatura republicana, el presidente de la nación le dedicó un mensaje donde destacó el carácter mostrado al reconocer que los resultados de las primarias no la respaldaban.

Después de las derrotas sufridas durante el Súper Martes, donde 14 de los 15 estados se decantaron por apoyar a la campaña de Donald Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur terminó por convencerse de que lo mejor para su imagen a futuro era dar un paso al costado y dejarle libre el camino al expresidente.

Mediante una conferencia de prensa efectuada en Charleston, Carolina del Sur, Haley aceptó su derrota y, antes de hacerla todavía más dolorosa, apostó por la diplomacia al felicitar al magnate neoyorquino por sus victorias acumuladas hasta hoy.

“Estoy llena de gratitud por la avalancha de apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña.

Dije que quería que los americanos hicieran oír su voz. Ya lo he hecho. No me arrepiento.

Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano cuando se reúna la convención de nuestro partido en julio. Le felicito y le deseo lo mejor“, expresó.

La exaspirante a la candidatura republicana Nikki Haley tratado de prolongar su campaña lo más que pudo en espera del apoyo de los republicanos, pero estos demostraron no confiar en ella para representarlos. (Crédito: David J. Phillip / AP)

Minutos después, a través de un comunicado, el presidente de la nación destacó la madurez mostrada por la única mujer republicana que se atrevió a enfrentarse a Donald Trump hasta quedar frente a frente en la carrera republicana.

“Se necesita mucho coraje para postularse a la presidencia; eso es especialmente cierto en el Partido Republicano de hoy en día, donde muy pocos se atreven a decir la verdad sobre Donald Trump. Pero no Nikki Haley. Nikki Haley demostró ser valiente. Estuvo dispuesta a decir la verdad sobre Trump: sobre el caos que siempre lo rodea, sobre su incapacidad para distinguir el bien del mal, sobre su cobardía ante Vladimir Putin”, señala parte de la misiva.

El demócrata de 81 años también aprovechó para invitar a los conservadores inconformes ante la posibilidad de que Donald Trump se convierta oficialmente en su candidato a sumarse a su campaña de reelección.

“Donald Trump dejó claro que no quiere el apoyo de los votantes de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña. Sé que hay muchas cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero en las cuestiones fundamentales como preservar la democracia estadounidense, defender el Estado de derecho, tratarnos unos a otros con decencia, dignidad y respeto, preservar la OTAN y enfrentar a los adversarios de Estados Unidos, espero y creo que podemos encontrar puntos en común”, enfatizó.

Sigue leyendo:

* Nikki Haley pone fin a su campaña por la candidatura republicana y le deja el camino libre a Trump

* Nikki Haley presagia que Donald Trump no será candidato republicano ni tampoco presidente

* 5 razones que explican por qué Trump sigue siendo el candidato que quieren los republicanos