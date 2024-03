Badou Jack afirma que Canelo Álvarez quería disputar su título crucero en 180 libras

Badou Jack, excampeón mundial de peso crucero, afirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez quería disputar el título en un peso pactado de 180 libras y con una cláusula de rehidratación que no le permitía subir más de 10 libras adicionales.

En una entrevista para Fight Hype, Jack expresó que como no podía cortar todo ese peso decidió no hacerlo porque, a pesar de que Canelo Álvarez es una leyenda, no está desesperado por ganar una gran cantidad de dinero.

“Nosotros íbamos a pelear por mi título crucero de 200 libras. Pero ellos querían que peleáramos en 180, y al día siguiente yo no podía pesar más de 5 o 10 libras adicionales. Y yo ya andaba como en 220 libras, y tenía que cortar todo ese peso, así que no iba a poder hacer. Y yo no estoy desesperado por ese dinero, yo puedo pelear otra pelea grande, en Arabia Saudita o algo así. Yo no lo hago por dinero”, dijo.

Canelo Álvare quiso pelear el año pasado en peso crucero, pero Badou Jack no aceptó las condiciones. Foto: Damian Dovarganes/AP.

“Yo no puedo cortar todo ese peso, especialmente porque yo era el campeón. Yo sé que él es el lado A, y es el que genera el dinero, pero yo no podía llegar a ese peso, y básicamente, yo no quería hacerlo. Pero él sigue siendo una leyenda, y como aficionado del boxeo quiero ver la pelea con Benavídez”, agregó.

Cabe destacar que Canelo Álvarez y Badou Jack estuvieron en negociaciones para pelear en septiembre del año pasado tras su victoria sobre John Ryder porque quería buscar su quinto título en una división de peso distinta, pero el excampeón de peso crucero no aceptó las condiciones impuestas. En ese momento, el mexicano fue duramente criticado por sus exigencias al pugilista sueco y por no aceptar el desafío de David Benavídez.

“No pelearé con ‘Canelo’ en la siguiente pelea. Ellos dijeron que la diferencia de peso es mucha. Ellos querían exprimir a este viejo y pelear contra mí 20 libras debajo del límite crucero por el título. Y además, con cláusula de rehidratación. ‘Canelo’, dale a los fans lo que quieren ver y pelea contra David Benavídez“, escribió en su cuenta X Jack tras rechazar el duelo.

Poco después el tapatío anunció que enfrentaría a Jermell Charlo, quien subió dos categorías, en su primer duelo con Premier Boxing Champions (PBC) y defendió su campeonato indiscutido de las 168 libras tras derrotarlo fácilmente por decisión unánime.

Canelo Álvarez venció Jermell Charlo con mucha facilidad el pasado mes de septiembre en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Badou Jack, de 39 años, es el exmonarca de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y cuenta con marca de 28 triunfos (14 nocauts), 3 reveses y 3 empates.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

