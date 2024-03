Itatí Cantoral habla sobre sus escenas íntimas con Rafael Amaya: “Me puse muy nerviosa”

Itatí Cantoral es una de las más grandes estrellas de la televisión mexicana gracias a su amplio repertorio de producciones en las que cautivó al público con su talento y belleza. Una de las más recientes es la novena temporada de la serie de Telemundo, “El Señor de los Cielos”, donde comparte créditos con el galán Rafael Amaya.

Una de las interrogantes que más ha rodeado su participación en dicha producción ha tenido que ver con su experiencia al trabajar junto al actor que da vida a “Aurelio Casillas”. Este cuestionamiento obtuvo respuesta recientemente, cuando la querida villana de telenovelas contó cómo fue grabar escenas íntimas junto a él.

De entrada, Cantoral reveló que los mejores besos que ha recibido a lo largo de su carrera se dieron en esta serie: “¡Fantásticos!, o sea, si ahora me dicen ¿quién besa mejor de la televisión? Por supuesto, el ‘Cabo’ y ‘el Señor de los cielos’, ¡te lo juro! Los mejores besos que yo he tenido”, reportó People en Español.

Sin embargo, este hecho no evitó que la famosa sintiera nervios al enfrentarse a escenas “subidas de tono” dentro de la historia: “Yo sí me puse muy nerviosa la primera vez que tuve que estar por ejemplo con el Señor de los cielos”, dijo no sin luego reiterar el profesionalismo de su compañero de escena. “Me empezó a platicar, nos acordamos de cuando nos conocíamos, me empezó a relajar porque yo estaba verdaderamente muy ansiosa, me sentía incómoda”.

Sin embargo, el no fue el único que demostró comportarse como todo un caballero ante sus ojos. Y es que dentro de “El Señor de los Cielos”, el personaje al que Itatí Cantoral da vida también se ve involucrado con el actor Robinson Díaz.

Al respecto, la estrella de la pantalla chica argumentó que: “Fue muy respetuoso (…) Eso se agradece mucho porque he tenido compañeros que no son así”, dijo para finalizar su intervención.

Seguir leyendo:

• Itatí Cantoral presumió su cinturita en un atuendo retro | FOTO

• Itatí Cantoral enseñó sus torneadas piernas en un vestido de abertura peligrosa

• Itatí Cantoral revela cómo fue reencontrarse con Rafael Amaya en la nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos’