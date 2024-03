Madonna cantó por primera vez junto a Kylie Minogue

En todos sus conciertos Madonna ha tenido invitados especiales que la acompañan en alguna canción. Ahora, en su más reciente show de su The Celebration Tour, la reina del pop sorprendió al invitar a subir al escenario a Kylie Minogue.

Esta semana, en uno de sus conciertos en Los Ángeles, Minogue subió al escenario para cantar dos canciones junto a la reina del pop por primera vez.

“Sobre el tema de la supervivencia, me gustaría presentarles a una invitada muy especial que vendrá aquí y cantará conmigo. Su nombre es Kylie Minogue”, dijo Madonna a la multitud.

“Me estoy desmoronando. De todos modos, es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo. Tú también eres una luchadora. Dios te bendiga. Nunca te rindas. Nunca lo hiciste”, le dijo a la cantante de 55 años de edad.

El sueño de muchos se hizo realidad, kylie Minogue y Madonna en un mismo escenario. 🥹pic.twitter.com/fUUuG34uuB — Pepe Minogue ✨ (@Ppluche_Martini) March 8, 2024

Al subir al escenario, Minogue le dijo al público que estaba muy emocionada de estar ahí. “Este momento ha tardado mucho, mucho, mucho tiempo en llegar”, indicó.

Madonna y Minogue interpretaron juntas “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, y “Can’t Get You Out of My Head”, de Kylie.

Al terminar el concierto, Minogue compartió un video antes de su presentación junto a Madonna en su cuenta de Instagram. “Madonna, me encantó estar contigo”, escribió

Entre las invitadas especiales que han acompañado a Madonna en sus shows están Amy Schumer, Julia Garner, Kelly Ripa y Pamela Anderson, una de las más recientes.

La actriz de Baywatch fue la invitada especial del show de Madonna en Vancouver, Canadá. Anderson la acompañó como juez durante el set de “Vogue”, en el que en cada ciudad tiene a un invitado diferente.

Tropiezo en el escenario

Hace poco, Madonna sufrió un tropiezo en su show Seattle: uno de sus bailarines la dejó caer sobre el escenario por accidente.

La cantante se cayó de una silla mientras uno de sus bailarines la arrastraba por el escenario mientas cantaba “Open Your Heart”, de acuerdo con los videos publicados en redes sociales.

La cantante se tomó el accidente con humor y supo salir airosa de la situación. Tras caer al piso, Madonna soltó una carcajada, espero unos segundos y se levantó rápidamente para continuar con el show.

En octubre, Madonna comenzó su gira The Celebration Tour en Europa, con la que regresó a los escenarios luego de luego de sufrir un problema de salud que la dejó en la unidad de cuidados intensivos por algunos días producto de una infección bacteriana.

Dos meses después, la gira de la reina del pop llegó a Estados Unidos, donde comenzó en Nueva York. Se espera que la gira termine en abril de 2024 con cinco fechas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

The Celebration Tour es la duodécima gira de Madonna, y con ella pretende conmemorar sus 40 años ligada al mundo de la música.

