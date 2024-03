Ariana Grande pidió a sus fans dejar de enviar odio a las personas en su vida  

Tras el lanzamiento de Eternal Sunshine, Ariana Grande quiso tomarse un tiempo para enviar un mensaje para sus fanáticos que están enviando mensajes de odio a personas que suponen que la cantante se refiere en sus canciones.

En un comunicado publicado en sus Historias de Instagram, la cantante pidió a sus fanáticos que dejaran de enviar mensajes de odio.

“Solo quería decir que cualquiera que esté enviando mensajes de odio a las personas en mi vida basándose en su interpretación de este álbum no me está apoyando y está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alentaría (y también están malinterpretando por completo la intención detrás de la música)”, escribió Grande.

“Les pido que por favor no lo hagan. No se trata de cómo apoyarme. Es todo lo contrario. Aunque este álbum captura muchos momentos dolorosos, también está entretejido con una línea de amor profundo y sincero. Si no puede oír eso, escuche más atentamente”, agregó.

Eternal Sunshine se publicó esta semana. El álbum es el primero de Ariana Grande desde 2020, cuando lanzó Positions.

En diciembre, Ariana Grande anunció a través de sus redes sociales que lanzaría su séptimo álbum de estudio en 2024. “Nos vemos en 2024”, escribió la cantante en una publicación de Instagram en la que también compartió una serie de fotografías y videos.

Un mes después, la cantante reveló la fecha de lanzamiento de Eternal Sunshine: 8 de marzo.

La noticia del lanzamiento estuvo acompañada por varias fotos de Ariana Grande, una de ellas la usó hace poco para anunciar el lanzamiento de la primera canción del disco: “Yes, and?”, que publicó el 12 de enero.

Origen de las canciones de desamor de Eternal Sunshine

Recientemente, Ariana Grande habló sobre lo que la inspiró a componer los temas de desamor de Eternal Sushine.

En una entrevista con The Zach Sang Show, la cantante reveló cómo fue su proceso creativo para componer sus nuevas canciones, sobre todo las de desamor.

“Definitivamente hice varias versiones de todas las canciones, solo para ser protectora, porque las escribí cuando estaba muy emocional”, dijo la cantante.

Grande contó que revisó la letra de cada tema para que no se entendiera lo que quería transmitir con cada una. “Recordé que la gente lo escucharía y cómo a veces la gente puede sensacionalizar las cosas y asignar significado a ciertas cosas, por lo que revisé la letra solo para asegurarme de que fuera lo que pretendía”, explicó.

Aunque la cantante no habló de su divorcio de Dalton Gómez, aseguró que cuando escribió algunas de las canciones estaba pasando por una situación emocional difícil pero que aun así halló un rayo de luz entre todo la oscuridad.

“Incluso en mis momentos más desconsolados o más dolorosos de los últimos años, hubo tanta bondad, tanto amor, tanta honestidad, transparencia y respeto”, aseguró.

“Así que incluso en los momentos más duros de la pérdida y el dolor que se escuchan en algunas partes del álbum hubo mucho amor y transparencia”, agregó.

Con sus canciones de desamor Ariana no pretendía que se sintieran vengativas, sino como catárticas. “Eso era algo que realmente quería asegurarme de que fuera capturado. No era como un ‘vete a la mierda’, en absoluto, ni nunca… Traté de asegurarme de que fuera amable y diera crédito por intentarlo y por la bondad que había”, dijo.

