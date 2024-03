Sergio “Checo” Pérez admite error por el que lo sancionaron durante el GP de Arabia Saudita

Por segunda semana consecutiva Sergio “Checo” Pérez tuvo una gran actuación al mando del RB20 para quedarse con el segundo puesto del Gran Premio de Arabia Saudita aún cuando recibió una sanción de cinco segundos, un incidente que el mexicano no tuvo problemas en reconocer que fue por su culpa.

Este sábado el piloto de Red Bull, que venía de lograr el segundo puesto en el Gran Premio de Bahréin en el arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1, protagonizó un incidente a su salida de los pits en el que casi genera un choque con el español de Aston Martin.

Por esa acción, “Checo” Pérez fue castigado con cinco segundos, una sanción que no evitó que el mexicano diera una nueva demostración de manejo después de haber comenzado la prueba en el tercer puesto y haber dejado atrás a Charles Leclerc, de Ferrari, durante la primera parte de la carrera.

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, además de una sanción de cinco segundos también recibió un punto en su licencia con lo que llegó a ocho en los últimos 12 meses. Crédito: Darko Bandic | AP

“Cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me había dicho que esperara, pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré. En retrospectiva, creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera”, comentó el nacido en Guadalajara de acuerdo con Motorsport.

Sergio “Checo” Pérez estuvo de escolta de su compañero de equipo Max Verstappen quien sigue con su indiscutible dominio en la F1 logrando el primer lugar tanto en Bahréin como en Arabia Saudita. Este fin de semana la distancia entre ambos pilotos fue poco más de 13 segundos.

“Estaba a tres segundos de Max y creo que la degradación en ese stint medio se veía bastante bien, pero por desgracia, entonces nos vimos comprometidos con un coche de seguridad tan temprano y eso significó, básicamente, que todo el mundo entró en boxes”, recordó el mexicano.

View this post on Instagram A post shared by Checo Pérez (@schecoperez) Sergio “Checo” Pérez publicó un mensaje en sus redes sociales después del segundo puesto conseguido en el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda prueba de la temporada 2024 de la F1.

Por su parte, el otro protagonista del incidente por el que sancionaron a Sergio “Checo” Pérez, el español Fernando Alonso se mostró satisfecho con la sanción aunque reconoció que la misma no sería suficiente si a diferencia de lo que ocurrió el sábado hubiese habido otro desenlace.

“Cuando no pasa nada está muy bien y la penalización es más que suficiente. El problema es que si sucede una situación más desafortunada, chocas o tienes que retirar el coche, me parece que cinco segundos no es suficiente, ¿No?”, aseguró el piloto de Aston Martin que llegó quinto en Arabia Saudita.

“En esta oportunidad tuvimos suerte y ambos coches siguieron en la carrera así que todo estuvo bien”, finalizó el experimentado piloto que tuvo una gran desempeño este fin de semana superando lo conseguido durante el Gran Premio de Bahréin en el que terminó en el noveno puesto.

Sigue leyendo:

– Christian Horner, director de Red Bull, le lanzó una advertencia a Max Verstappen: “Nadie es más grande que el equipo”

– Oliver Bearman, el piloto de apenas 18 años de la escudería Ferrari que se robó el show en el GP de Arabia Saudita al llegar séptimo

– Jos Verstappen vuelve a cargar en contra de Christian Horner: “Tiene el apoyo del dueño así que creo que seguirá en su cargo”