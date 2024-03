La Opinión Hoy: “Oppenheimer” se lleva la noche con 7 Premios Óscar

“Oppenheimer” la película de Christopher Nolan, hizo buenos los pronósticos que la ubicaban como la favorita para hacer la mayor ganadora de la entrega número 96 de los Premios Óscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, que se llevó a cabo anoche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Rafael Cores, nuestro enviado especial al evento que nos platicó más al respecto.

“No me apunto el mérito porque era lo que coincidía prácticamente todos los expertos que iba a ganar mejor película, mejor director, dos de los Óscar de actuación verdad a mejor actor Cillian Murphy y mejor actor de reparto, Robert Downey Jr.“, dijo Rafael Cores.

Agregó “yo esperaba que la actriz de ‘Killers of the Flower Moon’ es fuera la primera nativa americana en ganar un Óscar a mejor actriz, pero se lo llevó otra vez Emma Stone que te saques muy joven ya tiene dos Óscar en su haber, lo llevó hace unos años por ‘La La Land’ y ahora por ‘Poor Things’ que fue la segunda película con más triunfos esta noche se llevó cuatro Óscar. ‘Poor Things’ estaba nominada si no me equivoco a once, ‘Oppenheimer’ estaba nominada a trece y se llevó siete, eso fueron las dos películas clavemente triunfadoras y después las grandes perdedoras, Martin Scorsese con ‘Killers of the Flower Moon’ cero Óscar”.

Cores puntualizó “‘Barbie’ que es la otra mitad de aquel fenómeno del verano pasado, se llevó solo un Óscar mejor canción de Billie Eilish, pero tuvo mucho protagonismo porque ya desde el principio Jimmy Kimmel el presentador en su monólogo inicial hizo bastante referencias a Barbie, después estuvo la actuación de la Billie Eilish, pero después hubo una actualización que fue lo más divertido lo más espectacular de la noche es actuación de Ryan Gosling interpretando ‘I’m just Ken’, así que bueno como digo aunque Barbie solo se llevó una estatuilla fue una noche con bastante color rosado”.

¿Quiénes son los máximos ganadores de los Oscar?

Mejor Película

GANADORA: Oppenheimer

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor Actriz

GANADORA: Emma Stone – Poor Things

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Huller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Mejor Actor

GANADOR: Cillian Murphy – Oppenheimer

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor Actriz de Reparto

GANADORA: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Mejor Actor de Reparto

GANADOR: Robert Downey Jr – Oppenheimer

Sterling K Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor director

GANADOR: Oppenheimer – Christopher Nolan

Anatomy of a Fall – Justine Triet

Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese

Poor Things – Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

