Ryan García apunta a cuatro objetivos después de su pelea con Devin Haney en abril

Ryan García quiere enfrentarse a Teófimo López, Manny Pacquiao, Gervonta Davis y Sean O’Malley después de su pelea con Devin Haney por el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 20 de abril en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

En una entrevista en los Espacios de X, García expresó que la pelea de sus sueños sería contra Pacquiao en Arabia Saudita y también insistió en su deseo de incursionar en las MMA contra O’Malley, campeón de peso gallo del UFC.

“Me encantaría pelear contra Teófimo López. Le gusta superarse a sí mismo y decir que es más de lo que es, y no intento degradarlo. Solo estoy viendo el aspecto comercial. Siempre se pone precio a sí mismo. Es por eso que no consigue una gran pelea, pero si no puedo conseguirlo, me gustaría pelear con Sean O’Malley en MMA. Si no puedo conseguirlo, me encantaría la revancha con Tank si pudiera conseguirlo a continuación”, dijo.

Manny Pacquiao podría enfrentar a Conor Benn en su próxima pelea sobre el cuadrilátero. Foto: Ahn Young-joon/AP.

“La pelea soñada es Manny Pacquiao. ¿Dónde podría pasar eso? En Arabia Saudita. Entonces, esa es la pelea de mis sueños y estoy profetizando que eso va a suceder. De hecho, se habló de que todavía podría suceder. Creo que nuestra pelea (Ryan vs. Pacquiao) es mejor que (Manny vs. Conor Benn)”, agregó.

Antes de pensar en estos posibles objetivos, Ryan García debe pasar primero por Devin Haney. Esta pelea está pendiendo de un hilo por las recientes polémicas del peleador californiano y muchos creen que no subirá al ring, pero King Ry prometió en redes sociales que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas cinco semanas porque se toma en serio el duelo con el campeón estadounidense.

De hecho, su promotor Óscar de la Hoya confirmó que García se encontraba entrenando con Derrick James y que no abandonará el enfrentamiento. Cabe destacar que tras la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, aunque él mismo asegura que está bien.

Ryan García podrían no enfrentarse a Devin Haney el 20 de abril si no se toma en serio su preparación. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

