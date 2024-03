Video: Revelan que casa de Juan Gabriel en San Miguel de Allende tenía cuartos secretos

El cantante mexicano Juan Gabriel, quien murió hace 8 años, continúa siendo noticia, pues al parecer él falleció, pero su legado no, por lo que no hay día en que no se hable del ‘Divo de Juárez, tal y como sucedió hace unas horas con el testimonio que dio Guillermo Pous, quien fuera su abogado desde el 2012 hasta el día de su muerte.

Pos habló en entrevista con Pati Chapoy, del programa ‘Ventaneando’, sobre diversos detalles de la vida del gran Juan Ga, incluida la famosa casa que tenía en San Miguel de Allende, en Guanajuato, la cual guardaba grandísimos secretos, como sus cuartos secretos.

“Cuartos secretos había, no cuartos oscuros”, detalló Pous, quien quedó impresionado con todo lo que encontró en las diversas visitas que ha llegado a hacer a la casa del intérprete de ‘Querida’.

Compartió, además, que un día en que movió un librero descubrió que detrás de él había un cuarto, del cual desconocía su existencia, en el que hallaron algunos de los tesoros del también compositor.

También había un librero que, tras moverlo, reveló “un recorte de un muro de tablaroca, entonces quitamos el muro y había un cuarto secreto”.

“Fotografías, libros, videos, una infinidad de cosas. Ahí entra la parte de ‘Sepárenlo’, pero no lo podía ver nadie más que yo. Primero separé, luego clasifiqué, empecé a ver y volví a clasificar”, contó sobre el hallazgo que hizo en la propiedad y de los materiales inéditos que ahí encontró, pero de los que actualmente desconoce su paradero.

“Gustaba de grabar cuando estaban sus amigos o cuando salía de gira, entonces hay una cantidad de material inédito. Lo debe de tener Iván”, respondió en torno al posible destino de esos materiales.

Además del cuarto secreto detrás del librero, Pous compartió que encontró otra habitación secreta debajo del cubo de las escaleras, siendo ahí que hallaron una bóveda de banco.

“Había un mueble debajo del cubo de la escalera de servicio, lo cual era extrañísimo. Al moverlo, había una puerta de acerco, como bóveda de banco, en el cubo de la escalera. El reto fue: ‘A quién traemos para que lo abra y no diga’, porque, además, lo que estaba ahí se tenía que conservar. Logramos llevar a alguien, persuadirlo para que no fuera a platicar nada, lo abre y estaban todas las cintas maestras originales de muchísimo material que tenía don Alberto. ¡Increíble!”, continuó.

Pous detalló, además, que, a pesar de que la casa es muy espaciosa, Juan Gabriel realmente no la ocupaba todo, sino que acondicionó una especie de apartamento a un costado del acceso principal y él ahí hacía toda su vida, pues hasta su propia cocina tenía.

“Entrando a la casa, del lado izquierdo, había una especie de departamento que no era la recámara principal, pero era donde habitaba don Alberto. Tenía comedor, una cocineta y su habitación”, detalló el litigante.

