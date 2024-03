La directiva del Atlas lanza ultimátum a sus jugadores para mejorar en los próximos seis partidos de la Liga MX

En el Atlas el hilo no se romperá por lo más delgado para el próximo torneo ya que el presidente de la institución rojinegra José Riestra anunció públicamente que el técnico español Beñat San José está firme en el proyecto para el próximo campeonato, pero no así los jugadores, a quienes les lanzó la advertencia de que se juegan su continuidad en los próximos seis juegos que restan en el campeonato Clausura 2024 de la Liga MX.

“Tenemos seis fechas muy claras hacia adelante para demostrar quién quiere estar en este proceso. Quiero ser bien claro, el proceso es el que es, quién quiera estar. Porque al final creo que siempre hablamos que esto es un juego de actores, los actores o protagonistas, son los que marcan muchas veces la pauta, pero hay veces que aquí no brillan y brillan en otro lugar, o brillaron en otro lugar y llegan aquí y no brillan”, destacó el dirigente.

Riestra añadió que: “También depende mucho de la corresponsabilidad de todos, del cuerpo técnico, de la directiva, de los jugadores, de todas las áreas que están alrededor del club. Hay que evaluar quién realmente quiere estar, quién dice que quiere estar y quién realmente con los hechos, con los actos, con este compromiso, con esta corresponsabilidad demuestra que quiere estar en este proceso. Y creo que aquí todos, todos, absolutamente todos, desde mi persona, hasta quien quieras, todos estamos siendo evaluados para ver si somos capaces de poder seguir en este club buscando lo que necesita, que es buscar esa consolidación”, advirtió el máximo directivo rojinegro.

Los llamados Zorros suman hasta el momento diez puntos y se encuentran a 15 puntos de distancia del líder Monterrey, después de 11 fechas disputadas, en donde suman dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, lo cual tiene muy decepcionados a los directivos atlistas que consideran que la baja de juego no se debe a la filosofía que ha querido imponer el técnico hispano.

Sobre la pobre cosecha de puntos, Riestra comentó: “Así lo hablamos entre todos, así hicimos el compromiso todos de llegar a ese objetivo y si no lo alcanzamos, pues hay que ponerle que no lo alcanzamos. Así de claro: no fuimos capaces de conseguir el objetivo, tendremos que decir que fue otro torneo donde fracasamos y no llegamos, destacó.

El técnico español Beñat San José se mantendrá para el próximo torneo al frente del Atlas, adelantó el presidente del equipo José Riestra. Foto: Carlos Milanés/Imago7

Y añadió que “claro, la palabra fracaso y no llegué al objetivo, tengo que ser consciente, no llegué, no lo cumplí y ya no puedo decir otra cosa. Debemos cerrar de buena manera, ganar más partidos. Sabemos que por el otro lado hay un tema del cociente, como bien lo mencionan, tenemos que acumular la mayor cantidad de puntos en el cierre del torneo para alejarnos un poquito de esa zona, de tanto trabajo nos costó salir para hoy volver a estar de regreso. Si no llegamos a esos 25 puntos es clarísimo que el objetivo no lo alcanzamos”, concluyó.

