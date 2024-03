The Eras Tour Film llega a Disney+: ¿cuáles son las canciones inéditas que incluye la versión extendida de la película?

The Eras Tour Film llega este viernes a Disney+. La película sobre la gira de conciertos más grande y lucrativa de Taylor Swift se está disponible en la plataforma de streaming luego de que el año pasado se estrenara en cines de todo el mundo.

En febrero, la cantante anunció que la versión extendida de la película de su gira The Eras Tour llegaría a Disney+ el 15 de marzo e incluiría cinco canciones acústicas adicionales.

“Estoy encantada de hacerles saber que he encontrado una casa en streaming para The Eras Tour Concert Film, y que la casa será @disneyplus. Por primera vez estaremos mostrando todo el concierto”, escribió la cantante en ese momento en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son las canciones acústicas que incluye la versión extendida?

La película sobre la gira más grande de Taylor Swift, dirigido por Sam Wrench, incluirá cinco canciones adicionales que se cortaron de la versión de cines y de la edición digital, que estuvo disponible en otras plataformas de streaming en diciembre.

Las canciones extra que estarán en la versión de Disney+ son “Cardigan”, de su álbum Folklore, “Maroon” (Midnights), “Death By A Thousand Cuts” (Lover), “You Are In Love” (1989) y una más aún por confirmar.

The Eras Tour Film llegó al streaming el pasado 13 de diciembre, día en el que cumple años la cantante. Esta versión de la película incluyó tres canciones adicionales: “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”.

En ese momento, la primera versión de la película llegó a Prime Video, Xfinity, Sky Store, Google TV, AMC Theatres, Apple TV y VUDU, donde estaba disponible para alquiler.

The Eras Tour Film llegó a los cines el 13 de octubre del año pasado. La película superó los 250 millones de dólares en la taquilla internacional.

En noviembre, la cinta producida por la cantante se situó en el puesto número 19 de los estrenos más taquilleros del año en todo el mundo.

En su fin de semana de estreno, The Eras Tour Film recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En total, la película alcanzó 123,5 millones de dólares en los más 94 países en los que se proyectó, lo que la convirtió en el mejor largometraje musical de la historia al superar a Justin Bieber: Never Say Never (2011), que recaudó 99 millones de dólares.

El año pasado, Taylor Swift rompió el Récord Guinness de la gira musical con mayor recaudación de la historia al recaudar más de mil millones de dólares con su The Eras Tour.

La gira, que inició en marzo de de 2023 y culminará en diciembre de 2024, ha generado 1.040 millones de dólares, informó Pollstar, revista especializada en análisis de ingresos de la industria musical.

En febrero, comenzó la segunda etapa del tour en Japón, luego siguió por Australia y Singapur, donde la cantante ofreció seis conciertos la semana pasada. En mayo, la gira continuará por Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

