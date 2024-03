Sergio “Checo” Pérez reconoce la exigencia en Red Bull: “Es diferente al del resto de equipos”

Si hay alguien que sabe muy bien el nivel de exigencia que hay dentro y en torno a la escudería Red Bull es Sergio “Checo” Pérez. El mexicano habló recientemente sobre la presión que implica correr en el equipo de la bebida energética, uno de los más dominante del automovilismo en los últimos años.

La pasada temporada el de Guadalajara se quedó con el primer subcampeonato de su carrera pero no fue impedimento para que recibiera todo tipo de cuestionamientos y críticas por su desempeño el cual estuvo afectado por diversos altibajos a lo largo de la campaña en la que logró sólo dos victorias.

Sin embargo, Sergio “Checo” Pérez ha demostrado que sabe muy bien lidiar con esa presión. En este 2024 el mexicano ha comenzado muy bien la temporada de la F1 con el segundo lugar en las dos primeras pruebas. Unos resultados que responden a la exigencia que hay en Red Bull.

El neerlandés Max Verstappen acompañado por el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el monegasco Charles Leclerc en el podio del Gran Premio de Arabia Saudita. Crédito: Darko Bandic | AP

“Siempre hay presión en la F1, es algo consustancial a competir en la élite. Siempre hay que rendir en todas las condiciones y en todas las carreras, eso es normal. Pero en Red Bull es distinto. Existe una razón por la que muchos no han sobrevivido aquí”, comentó el tapatío en el podcast Beyond The Grid.

“La presión es mayor en este equipo. En Red Bull te exige de forma diferente al de resto de equipos”, agregó el mexicano que se encuentra en el último año de su actual contrato con la escudería austríaca y busca demostrar esta temporada que merece seguir siendo el compañero de Max Verstappen.

“Checo” Pérez, a sus 34 años y después de haber pasado por otras escuderías de la Fórmula 1 como Sauber, McLaren, Force India y Racing Point, conoce muy bien la diferencia que hay entre Red Bull y el resto de equipos, así como también es consciente de que siempre se está en el punto de mirada.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez llegó a la escudería Red Bull para la temporada 2021 proveniente del equipo Racing Point. Crédito: Darko Bandic | AP

“El ruido exterior siempre estará ahí y no hay nada que puedas hacer al respecto, pero es muy importante poder asegurarte de que eres capaz de abstraerte”, apuntó el mexicano que fue protagonista de diferentes rumores a lo largo de la pasada temporada sobre la posibilidad de su salida de Red Bull.

En este 2024 el mexicano está dando una demostración de su capacidad de no absorber los comentarios negativos y así quedó en evidencia con sus buenas actuaciones en Bahréin y Arabia Saudita donde más allá de lograr el segundo puesto, hizo gala de sus habilidades al volante del RB20.

Con este fin de semana de descanso, Sergio “Checo” Pérez y Red Bull se preparan para retomar la acción el próximo domingo con el Gran Premio de Australia en donde el mexicano buscará mantener su buen nivel y seguir dándole la pelea al tricampeón mundial de la F1 y su compañero, Max Verstappen.

