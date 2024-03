Christian Horner sobre una posible salida de Max Verstappen de Red Bull: “No lo vamos a obligar”

En las última semana se ha hablado más de las polémicas dentro de Red Bull y los rumores sobre una posible salida por parte de Max Verstappen que del buen rendimiento que está teniendo el equipo de la bebida energética en este comienzo de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Sin embargo, el director de la escudería austríaca Christian Horner, volvió a lanzar una advertencia tricampeón mundial de la F1 ante la posibilidad de que no siga con Red Bull, más allá de que tiene contrato vigente con el equipo hasta la temporada 2028.

Previamente había señalado que “nadie era más grande que el equipo” respondiendo a las palabras del neerlandés que advirtió a los altos jefes de Red Bull sobre mantener la presencia de Helmut Marko como asesor del equipo. Ahora, el británico aseguró que no planean “obligar a nadie” a quedarse.

El piloto neerlandés Max Verstappen conversando con el director de la escudería Red Bull, Christian Horner, previo al Gran Premio de Arabia Saudita que se disputó el pasado fin de semana. Crédito: GIUSEPPE CACACE | EFE

“Es como cualquier cosa en esta vida. No puedes obligar a nadie a estar en algún sitio sólo por un pedazo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo no vamos a obligar a nadie en contra de su voluntad”, comentó Christian Horner en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.com.

El británico, quien se convirtió en el epicentro de las polémicas en Red Bull luego de que se conociera una denuncia en su contra hecha por una empleada del equipo por una supuesta conducta indebida que terminó siendo desechada tras una investigación, aclaró que no sólo aplica a Max Verstappen.

“Esto aplica tanto a los maquinistas como a los diseñados o a las funciones de apoyo que se llevan a cabo en la empresa”, soltó haciendo referencia a Helmut Marko quien está siendo investigado por supuestamente haber hecho filtraciones de informaciones confidenciales sobre el caso de Horner.

El tricampeón mundial de la F1, Max Verstappen, pidió calma en medio de las constantes polémicas por las que está atravesando la escudería Red Bull en las últimas semanas. Crédito: ALI HAIDER | EFE

Sin embargo, Christian Horner también aclaró que cuenta con el compromiso del neerlandés quien ha hecho toda su carrera en Red Bull con quienes ha ganado sus tres títulos mundiales consecutivos en la F1 demostrando un férreo dominio que se extiende en esta temporada con sus dos primeras victorias.

“Para participar en un equipo como este implica tener mucho compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso con el equipo y de su pasión de cara al futuro”, comentó el director de la escudería austríaca.

De momento Red Bull tendrá una semana para tomarse un respiro de toda la polémica en medio de un comienzo espectacular de temporada en el que han logrado el 1-2 en las dos carreras disputadas gracias a las victorias de Max Verstappen y los dos segundos lugares de Sergio “Checo” Pérez.

