Pedro Pascal habló sobre el papel que lo salvó de la pobreza al comienzo de su carrera

Pedro Pascal está en el que podría ser considerado el mejor momento de su carrera. Es uno de los actores del momento con papeles en grandes producciones como The Last of Us, The Mandalorian y próximamente en Los 4 fantásticos. Sin embargo, no siempre fue así.

Recientemente, el actor chileno de 48 años de edad reveló en una entrevista con Entertainment Tonight que al comienzo de su carrera en Hollywood estuvo al borde de la bancarrota total.

“Mi etapa inicial en la industria se prolongó durante quince años. Estamos hablando de dificultades para afrontar gastos como ver a un doctor, operarme, enfermarme, o pagar el alquiler”, contó Pascal.

El actor contó que en ese momento difícil lo que lo sacó de apuros fue un pago que recibió por una vieja aparición que hizo en un episodio de Buffy, la cazavampiros.

“Tenía menos de siete dólares en mi cuenta, cuando me llegó un pago residual de Buffy, que terminó por salvarme el día”, aseguró Pascal, quien tuvo una breve aparición en el programa protagonizado por Sarah Michelle Gellar.

Los pagos residuales por su aparición en Buffy, la cazavampiros fueron de gran ayuda para el actor hasta que consiguió más y mejores papeles. La mala racha de Pedro Pascal terminó en 2014, cuando trabajó en Game of Thrones, que le abrió las puertas a un sinfín de oportunidades.

El particular método de Pedro Pascal para memorizar sus líneas

El mes pasado, durante una mesa redonda de la Fundación SAG-AFTRA con los nominados a los Premios SAG a Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática, Pedro Pascal reveló su extraño método para memorizar sus líneas.

“Apuesto a que podría mostrarles un ejemplo físico psicótico de lo que tengo que hacer ahora para aprenderme mis líneas”, dijo Pascal en la videollamada en la que también participaron Billy Crudup, Matthew Macfadyen y Kieran Culkin, de acuerdo con Deadline.

“Esto es como la primera letra psicópata de cada palabra. Ves las letras, ¿verdad? Básicamente, soy el Unabomber”, agregó. “Supongo que usas la primera letra de cada una en estas torres o columnas, y es una forma muy, muy tediosa de aprender la línea para no tener que tomar decisiones”, explicó mientras sostenía una hoja con muchas letras garabateadas.

Sobre su confuso método para memorizar sus libretos, Pascal dijo que tuvo que empezar a aplicar ese sistema luego de varias experiencias en las que olvidó sus líneas. “Ni siquiera es algo artístico, es simplemente una forma realmente técnica que tuve que adquirir debido a esa terrible experiencia de olvidar mis líneas”, aseguró.

El actor contó que es el único método que le ha funcionado. También reveló que una vez probó con un auricular, pero no funcionó. “No pude hacer el ajuste”, dijo. “En una escena, frente a la cámara, alguien lo estaba haciendo y yo dije: ‘Déjame intentarlo’. Y lo encontré muy molesto”, contó.

Seguir leyendo: