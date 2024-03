Andrés Guardado abrió la caja de Pandora y aseguró que la Selección Mexicana tiene muchos años de estar en crisis

El cinco veces mundialista de la Selección Nacional de México, Andrés Guardado, abrió la caja de Pandora y no tuvo reparo en señalar varias de las verdades que se han querido tapar en el entorno del Tricolor, como el hecho que desde hace muchos años el seleccionado azteca se está en crisis y que los Estados Unidos los han utilizado para crecer futbolísticamente, tanto a nivel de clubes como de Selección Nacional.

Andrés Guardado también aseguró que: “Existe una necesidad de exportar jugadores y competir como lo ha hecho nuestro país vecino, porque de lo contrario seguiremos con esta crisis que tenemos en la Selección Nacional y en el fútbol mexicano desde hace muchos años atrás”, destacó.

Guardado expuso que mucha gente le ha hablado sobre la crisis que provocó el fracaso del pasado Mundial, que: “Me hablaban mucho del último fracaso del Mundial, que desde ahí se estancó. Desde ese momento hubo crisis y yo digo, para mí la crisis en México existe desde hace muchos años”, destacó.

Y añadió que: “¿Pero qué pasaba?, cada cuatro años la gente iba al Mundial, se calificaba de grupo, entonces toda la basura se escondía”, dijo.

Por esa razón, no tuvo reparo al señalar sobre el mismo tema que: “”Ahora no se calificó y ahora sí se habla de crisis. El lado positivo de lo que nos pueda servir el último fracaso es para que esa basura no se vuelva esconder”, resaltó.

Estados Unidos nos ha utilizado para crecer

Andrés Guardado dijo que se debe aprovechar esta coyuntura del fracaso del pasado Mundial para que: “Ojalá tomemos buenas decisiones a nivel directivo para que realmente crezcamos. Estados Unidos nos ha rebasado por mucho y te digo más, Estados Unidos nos ha utilizado para crecer y cuando nos rebase, no dudo que llegarán a decir: México ya no me sirve'”.

El llamado “Principito” también destacó sobre el mismo tema que los que quieren tapar el sol con un dedo respecto a que seguimos siendo superiores a Estados Unidos, creo que: “Están en un error, ellos con las competencias de Nations League, de la Concahampiones, la Leagues Cup, han crecido en todos los rubros y ya nos rebasaron, en proyectos y en estructura”, destacó.

El actual mediocampista del León, también expuso que: “Ellos a nivel de Selecciones Nacionales se dieron cuenta de que tenían que exportar jugadores y lo han hecho, fortaleciendo a su selección, trayendo a jugadores que están en alta competencia, mientras nosotros en su mayoría juegan en el torneo local y eso hace diferencia, mucha diferencia”, sentenció.

A los mexicanos nos falta sacrificio

El internacional mexicano que se convirtió en ídolo en Holanda con el PSV Eindohven y en España con el Real Betis de Sevilla destacó que en el medio mexicano existe una costumbre de los jugadores mexicanos de buscar ser figura en Chivas, en Cruz Azul, en los equipos que les den comodidad que crecer en la adversidad con un Osasuna, por mencionar a algunos equipos y que eso le está dando muchos problemas al fútbol mexicano.

El penta mundialista de la Selección Nacional Andrés Guardado abrió la caja de Pandora respecto al futuro del cuadro nacional. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

“No hay crecimiento, quieren la comodidad que otorga jugar en Chivas, en otros equipos, en lugar de ir a luchar por un sitio en equipos como Osasuna u otros de España y de Europa, para después apostar por las grandes escuadras europeas que les darán el fogueo para poder aportar a la selección nacional”, precisó.

Destacó que nadie quiere hacerse responsable de la decisión de que se haya quitado el ascenso y el descenso, “pero sabemos que los directivos cometieron el más grave error de muchos años y eso le costará demasiado al fútbol mexicano. Creo que mientras siga este sistema de competencia no se podrá crecer”, finalizó.

