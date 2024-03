¿Qué opciones tiene Donald Trump para cubrir la millonaria fianza impuesta a su fraude civil?

El tiempo ya es un factor que juega en contra a Donald Trump, pues está cerca de expirar el plazo que Arthur Engoron, juez de la Corte Suprema de Manhattan, le concedió para cubrir los $557.5 millones de dólares correspondientes a la fianza impuesta tras haber sido condenado por cometer un fraude civil en Nueva York.

Cada día que avanza, la sanción del republicano de 77 años se incrementa $112,000 dólares por concepto de intereses sin lograr que, más de 30 empresas consultadas, le extiendan un préstamo para saldar su deuda como castigo por haber manipulado el valor de sus empresas para acceder a menores pagos de impuestos.

Aunque Trump y su equipo legal planean impugnar el fallo en su contra, para ello se requiere cubrir el total correspondiente a su sanción más un 20%, lo cual es muy complejo de reunir hasta para un multimillonario como él, pues la suma pasa de $454 millones de dólares a $557.5 millones de dólares.

Al respecto, quizá la persona más contenta de la situación del expresidente es Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien abiertamente ha manifestado su interés de tratar de embargarle al menos una de sus propiedades en la “Gran Manzana”, como es el caso del terreno del edificio Trump en 40 Wall St. o bien un edificio de 120 unidades en 502 Park Ave.

En la mayor parte de las propiedades ligadas a Donald Trump en Nueva York, el magnate sólo posee el 30% de ellas. (Crédito: Jeff Dean / AP)

Cabe señalar que, aun cuando el nombre del magnate figura en el registro de propiedades de Nueva York en otras direcciones como: 40 Wall St., Trump International Hotel and Tower, Trump Park Avenue y 1290 Avenue of the Americas, su participación como propietario se reduce sólo al 30% y ello complica el hecho de que dichas propiedades puedan embargarse.

Otra propiedad que podría ser embargada sería su residencia ubicada en Mar-a-Lago en Florida, pero en dicho caso resulta necesario primero presentar una solicitud ante el tribunal donde se encuentra la propiedad, lo cual demandaría cierto tiempo de espera.

De esta manera, ahora el futuro de Donald Trump queda a merced de la División de Apelaciones, pues si éste decide no aceptar la suspensión de la fecha límite para cubrir su fianza, entonces a partir del lunes podría complicarse todavía más la situación del hombre esperanzado en volver a gobernar al país.

