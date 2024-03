Henry Martin no “suda frío” por su renovación de contrato con el América

El delantero del América Henry Martin, se dio tiempo desde la concentración de la Selección Nacional para el duelo contra Panamá en la Nations League para hablar del tema de su renovación contractual con el cuadro americanista y dijo que no hay prisa por cerrar un trato con la directiva de las Águilas.

Hasta el momento, Martin no ha llegado a un acuerdo con la dirigencia del América sobre su continuidad con el actual campeón del fútbol mexicano, pero expuso que no es un tema que lo distraiga en su esfuerzo y permanencia en el seleccionado azteca de cara a los dos compromisos importantes de la Nations League que tienen en puerta.

“He trabajado mucho mentalmente como para distraerme por estas cosas, como la renovación del contrato con el América. He trabajado demasiado para enfocarme en algo y priorizar lo que tiene que estar en mi cabeza y mi prioridad ahorita es la Selección. Lo demás pasa a ser tema secundario. Sí, estoy muy tranquilo con lo demás que tiene ver con mi carrera y en eso está incluido este tema”, expuso.

Martin expresó sobre este tema que: “Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las hiciera bien me preocuparía, pero dentro de la cancha estoy respondiendo, estoy ayudando al equipo. Me dedico a hacer mi trabajo y lo demás no queda en mí”, dijo.

Acostumbrado a la presión

Henry Martin también rechazó sentirse presionado por ser uno de los jugadores que tienen que hacer los goles en la Selección Mexicana, pues este tema es similar a lo que se vive en el América: “uno está acostumbrado a este tipo de cosas, de la presión, de la obligación de anotar goles”, comentó.

Sobre el mismo tema añadió que: “”En el equipo en el que estoy (América) vivo con la presión de lo que es ouna bligación ganar, de llegar a las finales. De ganar campeonatos. Para mí ya es un día a día. Vivo con ese estrés, con esa presión, aprendes a vivir con ella y a tenerla a tu lado sin sentir que es una carga”, agregó el jugador, sin exagerar o asumir falsas metas.

Una trayectoria de mucho peso

A lo largo de su carrera, Henry Martin ha ido de menos a más, desde su aparición en el equipo Mérida FC en la Liga de Ascenso MX hasta su llegada a la Liga MX con Xolos de Tijuana y después el América, donde ha disputado 242 con 96 goles y 40 asistencias que lo hacen un jugador codiciado por muchos equipos en el fútbol mexicano, pero sobre todo por el América que ha puesto especial enfásis en renovar su contrato.

“Uno tiene que ver hacía adelante, sé que las cosas están haciéndose bien y por eso no me preocupo en lo de mi contrato, sea con América o con quien tenga que ser. Creo que mi capacidad me da para estar tranquilo, se que he ayudado al equipo y eso me tiene muy tranquilo y concentrado con la selección”, afirmó.

Resaltó el crecimiento de Estados Unidos

Henry Martin, aquí posando con el trofeo de Campones de la Copa Oro de la Concacaf, no dudó en asegurar que el seleccionado de Estados Unidos es cada vez más complicado para derrotarlos. Foto: Imago7.

Respecto al crecimiento de Estados Unidos con relación a la Liga MX y a la Selección Nacional, el delantero del Tricolor, Henry Martin expuso que: “Estados Unidos ha crecido muchísimo en el fútbol. Es de las grandes potencias en varios deportes y en el fútbol va a llegar a serlo por lo que están haciendo, por lo que están construyendo. Ahora siento que todavía no. En la MLS, puede ser que todavía no”, destacó.

Y añadió que: “En Selección ya es un tema complicado, el enfrentar como lo que es actualmente Estados Unidos. No es el Estados Unidos de hace muchísimos años que México le pasaba por encima, ahora hay un tú a tú, a veces nos ganan y entonces es dificil enfrentarlos, pero no imposible. Somos once contra once y puede pasar cualquier cosa, pero está en nosotros enfrentarlos, porque tenemos la calidad y jerarquía y las posibilidades de ganar siempre están presentes”, concluyó.

