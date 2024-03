“Di lo mejor de mí”: Cabecita Rodríguez se despide de América con mensaje en redes sociales

Luego de se hiciera oficial su salida de América y su ingreso a Portland Timbers, Jonathan Rodríguez se despidió de la institución que lo vio “volar” desde el 2022 y con la que ganó el título de liga en el Apertura 2023.

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, el “Cabecita” se despidió del club de Coapa y recapituló un poco de lo que allí vivió, reiterando lo agradecido que está.

“¡Agradecimiento eterno! Llegó el momento de despedirme del Club América.Una etapa en donde con mi familia fuimos muy felices y nos llevaremos los mejores recuerdos para siempre”, explicó.

Acto seguido, rememoró el momento en el que fichó por los azulcremas y resaltó que lo dio todo; también recordó que colaboró para el título 14 de la institución.

“Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto, y me voy con la sensación de que en el acierto o en el error di lo mejor de mí. Gracias por todo, América. Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más”, concluyó el uruguayo, quien metió un gol en aquella final contra Tigres que les hizo dar la vuelta en el Estadio Azteca.

Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto, y me voy con la sensación de que en el acierto o en el error di lo mejor de mí.



Gracias por todo, @ClubAmerica! 🟡🔵



Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más.



(2/2) pic.twitter.com/qC0mxYWuiR — Jonathan Rodríguez (@jona2118) March 20, 2024

Ahora le espera un nuevo reto en Portland, donde será jugador franquicia y firmó un contrato hasta el 2026, con opción a un año más.

El delantero aún tiene pendientes temas de visado y su certificado de transferencia internacional, pero sabe que es cuestión de días para que todo se arregle y pueda debutar con el equipo de la MLS.

El legado del “Cabecita” Rodríguez en la Liga MX

El uruguayo fue un artillero letal en el fútbol mexicano. Allí jugó 8 temporadas y marcó 108 goles en 277 partidos, además de dar 27 asistencias. Ganó 5 títulos.

Con América ganó un título de liga y anotó 20 goles y mandó 4 asistencias en 5 juegos.

Los otros clubes donde destacó en México fueron Santos Laguna y Cruz Azul.

Sigue leyendo:

· Oficial: América se despide del “Cabecita” Rodríguez y Portland Timbers le da la bienvenida

· Jonathan Rodríguez ya tendría contrato en Estados Unidos

· Critican a “Cabecita” Rodríguez por querer salir de América