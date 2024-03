Exarquero del Club América arremete contra entrenador sudamericano 

Los entrenadores extranjeros desde hace un tiempo gobiernan en la Liga MX. Algunos dejan grandes huellas en el fútbol mexicano, pero otros dejan marcas difíciles de borrar en los jugadores. Este es el caso de Hugo González, jugador que fue afectado por Gustavo Matosas.

Hoy es un veterano arquero, pero en 2014 Hugo González era una joven promesa del arco de las Águilas del América. El guardameta mexicano esperaba desarrollar su carrera en uno de los equipos más grandes de México. Pero la experiencia de González no fue buena y le atribuyó esta responsabilidad a Matosas.

“Un tipo que no daba oportunidad (Gustavo Matosas), era mamón, era mal encarado, pues era, para mí ha sido un entrenador que marcó mi carrera para mal”, dijo Hugo González para el podcast Porteros TV.

HUGO GONZÁLEZ,LO QUE PUDO SER Y NO FUE, LASTIMA 🙌 pic.twitter.com/kZOE8JSbK7 — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) March 20, 2024

El estratega nacido en Buenos Aires asumió el banquillo del Club América en diciembre de 2014. Matosas estuvo al mando del conjunto azulcrema hasta mayo de 2015. Durante este periodo, González no la pasó tan bien e incluso pensó abandonar al club que lo vio nacer.

“Me toca un momento complicado cuando llega Matosas, creo que ahí yo dije… ‘Híjole. Se me hace que yo mejor me voy de aquí’“, reconoció. No está de más mencionar que para aquella fecha, González ya tenía poco más de dos años luchando por un puesto dentro del club.

Las incongruencias de Matosas

Generalmente, los arqueros son rotados entre competiciones. A grandes escalas, recordados jugadores como Diego López e Iker Casillas tuvieron esa rotación entre Liga y UEFA Champions League. Pero luego de que estableces qué arquero jugará la competiciones, las decisiones deben mantenerse hasta el final.

Hugo González fue designado para tapar en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2015. El guardameta mexicano participó durante todo el camino de las Águilas del América. Sin embargo, por decisión técnica, González se ausentó en el partido más importante de todos: la final

“Aún así yo jugué toda la Concacaf, yo jugué toda la Conca, y todavía en la final me quita, o sea el único partido que no jugué fue la final, que jugamos en Toronto. Y bueno, pues ya quedamos campeones y al siguiente torneo es cuando llega Nacho (Ambriz) y ya fuimos con Nacho”, recordó.

Este partido fue ante un equipo de la Major League Soccer, puntualmente el Impact Montreal. En aquella final el arquero titular fue Moisés Muñoz, una decisión que siguió calando en la percepción que Hugo González tiene sobre Matosas.

