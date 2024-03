Margot Robbie producirá la nueva película basada en Los Sims

Margot Robbie tiene un nuevo proyecto entre manos. La actriz será productora de una película basada en Los Sims, uno de los videojuegos más populares de la historia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la casa productora LuckyChap, propiedad de Robbie, será la encargada de llevar la historia del videojuego a la pantalla grande.

Para la realización de la película de Los Sims, la productora –que Robbie dirige junto con su esposo, Tom Ackerly– se asociará con Vertigo Entertainment y Electronic Arts, compañía desarrolladora del juego original.

Kate Herron será la encargada de dirigir la película, mientras que Briony Redman coesbribirá el guion del proyecto con ella.

El proceso de adaptación de Los Sims a la pantalla grande comenzó en 2007; sin embargo, no se concretó nada. En 2019, se informó que Disney había cancelado los planes para hacer la adaptación, después de adquirir 21st Century Fox.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de la película como la trama o los actores que participarán en la cinta.

El videojuego se lanzó por primera vez en el año 2000. Luego la franquicia se expandió mediante secuelas para incluir distintos entornos y escenarios como, por ejemplo, vacaciones.

En Los Sims en un videojuego de simulación de construcción de ciudades, donde los jugadores pueden construir casas personalizadas y controlar las vidas y actividades de sus personajes.

Los Sims es una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos, con más de 200 millones de copias vendidas desde el lanzamiento de su primera entrega.

La noticia de la película producida por Margot Robbie llega después de que la actriz anunciara que se tomaría un receso indefinido después de su trabajo en Barbie.

En una entrevista con Deadline, Robbie indicó que era momento de dar un paso atrás y permitir que el público respire. “Probablemente todo el mundo esté harto de verme. Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, dijo.

La pausa a la que se refería Robbie no se traducirá en unas simples vacaciones, sino en un enfoque renovado hacia otras facetas de su vida, especialmente la producción.

En la entrevista, la actriz aseguró que planea dedicarse a proyectos de producción y, eventualmente, explorar el mundo de la dirección.

“Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora”, indicó.

