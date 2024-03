“Checo” Pérez habría acordado su renovación con Red Bull según reconocido periodista de la F1

Sergio “Checo” Pérez tendría todo listo para extender su contrato con la escudería Red Bull, al menos por una temporada más, luego de que este domingo el reconocido periodista inglés Peter Windsor, diera la información en su canal de YouTube en su análisis del Gran Premio de Australia.

Después de que el piloto mexicano finalizara en el quinto puesto de la carrera que cerró un fin de semana para el olvido de la escudería austríaca, el periodista reveló que tiene información sobre un acuerdo entre “Checo” Pérez y el equipo de la bebida energética para extender su actual contrato.

Recordemos que el de Guadalajara tiene contrato con Red Bull hasta el final de la presente temporada de la Fórmula 1 y desde la pasada campaña ya se venía hablando sobre la posibilidad de que el piloto no siguiera con la poderosa escudería. Sin embargo, sólo han quedado en rumores.

Max Verstappen, Lando Norris y Sergio “Checo” Pérez saludando a los aficionados en el circuito de Albert Park en Melbourne previo al Gran Premio de Australia. Crédito: Scott Barbour | AP

De hecho, Christian Horner señaló en reiteradas oportunidades que mantenía la confianza en el mexicano que la pasada temporada logró el subcampeonato de la F1 por primera vez en su carrera a pesar de los altibajos que mostró durante buena parte de la temporada.

El director de Red Bull aseguró que la renovación estaba en las manos del propio “Checo” Pérez y de lo que pudiera hacer en este 2024 que comenzó de gran forma para el mexicano con un par de buenos resultados en las dos primeras carreras en las que llegó de segundo por detrás de Max Verstappen.

Sin embargo, este fin de semana las cosas no salieron como esperaban en Red Bull con el quinto puesto conseguido por Sergio “Checo” Pérez como el mejor resultado luego del sorpresivo retiro por problemas mecánicos del tricampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen.

Sergio “Checo” Pérez tuvo problemas para superar a los dos pilotos de Ferrari durante la carrera que se llevó a cabo en Australia en la madrugada de este domingo. Crédito: JOEL CARRETT | EFE

“Checo” Pérez al margen de la situación de Max Verstappen

El piloto mexicano de Red Bull fue consultado sobre la situación de Max Verstappen en medio de las polémicas surgidas entre su padre y el director de la escudería austríaca Christian Horner y por las que se especuló sobre una posible salida del neerlandés del equipo.

“Hasta donde sé tiene un contrato con el equipo y está completamente comprometido con el equipo. El resto creo que no me corresponde a mí hacer comentarios. No tiene nada que conmigo. Me enfoco en mis decisiones y en lo que tengo que hacer”, comentó hace un par de días “Checo” Pérez.

La incógnita en torno al futuro del tricampeón mundial de la F1, quien llegó a ser vinculado con la escudería Mercedes que para la próxima temporada perderá a Lewis Hamilton, podría haber sido el detonante para que en Red Bull buscaran asegurar al mexicano al menos por una temporada más.

